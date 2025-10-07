"Am Ende meiner Kräfte": Daria Kasatkina beendet Saison 2025 vorzeitig

Daria Kasatkina hat die Saison 2025 aus Rücksicht auf ihre mentale Gesundheit vorzeitig beendet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.10.2025, 19:55 Uhr

© Getty Images Daria Kasatkina wird erst 2026 zurückkehren

Die Weltranglisten-19. Daria Kasatkina wird erst 2026 wieder auf der Tour zu sehen sein. Wie die 28-Jährige am Montag in einem Statement auf Instagram mitteilte, ist die laufende Saison für sie aus Rücksicht auf ihre mentale Gesundheit vorzeitig vorbei. “Die Wahrheit ist, ich bin an meine Grenzen gestoßen und kann nicht weitermachen. Ich brauche eine Pause”, schrieb Kasatkina.

Die Herausforderungen als Tennisspielerin seien ihr zuletzt zu viel geworden, führte Kasatkina aus: “Der Kalender ist zu voll, mental und emotional bin ich am Ende meiner Kräfte." Die French-Open-Halbfinalistin von 2022 hatte bei den US Open noch die dritte Runde erreicht, danach setzte es aber sowohl in Seoul als auch in Peking eine Auftaktniederlage.

Kasatkina ist nicht allein

Auch der Nationenwechsel in diesem Jahr - die gebürtige Russin Kasatkina spielt seit dem Frühjahr unter australischer Flagge - habe seine Spuren hinterlassen. “Es ist Zeit, dass ich zur Abwechslung einmal auf mich selbst höre”, meinte die 28-Jährige. Das Gefühl, dass nicht alles in Ordnung sei, begleite sie schon länger.

An eine längere Auszeit denkt Kasatkina, die in diesem Jahr keinen Titel gewann, aber offenbar nicht. Sie plane, 2026 “voller Energie und bereit zu rocken” auf die Tour zurückzukehren. Vor der Australierin hatten unter anderem bereits Elina Svitolina und Paula Badosa ihr vorzeitiges Saisonende bekanntgegeben.