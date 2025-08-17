"American Dream": US-Fans träumen vom heimischen Sieger

Ein US-Sieger am Big Apple. Was bei den Frauen vor zwei Jahren Coco Gauff gelang, liegt bei den Männern bereits 22 Jahre zurück. Die heimischen Fans träuem von einem Sieger aus den eigenen Reihen. Die Hoffnung liegt vor allem an Vorjahresfinalist Taylor Fritz.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.08.2025, 19:51 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz unterlag im letzten Jahr im US-Open-Finale Jannik Sinner glatt in drei Sätzen.

Taylor Fritz war im vergangenen Jahr nahe dran am „amerikanischen Traum“. Seit 2003 warten die heimischen Fans auf einen männlichen Titelträger bei den US Open. Damals siegte Andy Roddick in drei Sätzen gegen Juan Carlos Ferrero. Im Jahr zuvor machte Pete Sampras den Sieg im reinen US-Finale gegen Andre Agassi klar. Goldene Zeiten für das US-Männertennis.

Diesen Geist belebte Taylor Fritz mit dem Einzug in das Endspiel vor knapp zwölf Monaten. Doch Jannik Sinner war einfach zu stark und entschied die Partie glatt in drei Sätzen. Die Hoffnung auf einen US-Triumph lebt in diesem Jahr erneut. Fritz hat sich in der Weltspitze etabliert. Hinzu ist neben dem Weltranglistenvierten auch Ben Shelton inzwischen ein festes Mitglied der Top ten geworden.

Bei den kleineren Turnier wird der Heimvorteil genutzt

Es sind also zwei heiße Eisen im Feuer der USTA, die vor zwei Jahren mit Coco Gauff bei den Frauen den Heimerfolg feierte. Die Männer spielten in der jüngeren Vergangenheit vor allem bei den 250er-Turnieren in den Staaten groß auf. Häufig gab es bei den US-Turnieren auch Titelträger mit Staatsangehörigkeit USA. Bei den größeren Events im Land blieben die Titel aus.

Es mag der Druck sein, der bei den großen Turnieren steigt. Plötzlich schaut das ganze Land zu und erwartet außergewöhnliche Leistungen. Taylor Fritz hat diese bereits gezeigt. Der letzte Schritt ist also möglich.