An der Seite von Sohn Cruz: Lleyton Hewitt gibt erfolgreiches Tourcomeback

Lleyton Hewitt hat beim ATP Challenger in Sydney an der Seite seines Sohnes Cruz sein Comeback auf der Tour gegeben. Und das endete mit einem deutlichen Sieg.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 19.11.2025, 08:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Lleyton Hewitt gab an der Seite von Sohn Cruz sein Tourcomeback beim Challenger in Sydney.

Dass Lleyton Hewitt auch in der Tennisrente gerne mal selbst zum Schläger greift, ist allgemein bekannt. Als australischer Davic-Cup-Kapitän stellte sich der ehemalige Weltranglistenerste immer wieder gerne selbst für das Doppel auf. Nun gab der 44-Jährige an der Seite seines Sohnes Cruz gar nochmal ein Comeback auf der ATP Challenger Tour beim Turnier in Sydney.

Und das gestaltete sich erfolgreich! 6:1, 6:0 siegte Lleyton Hewitt an der Seite seines Sohnes gegen die Landsleute Jones/Marinkov. Papa Lleyton darf damit in dieser Woche vor dem Publikum in Sydney ein weiteres Match spielen. Ebenso Sohn Cruz, der zuvor noch im Einzel ausgeschieden war.

Hewitt zuletzt 2020 im Einsatz

Das letzte Tourmatch von Lleyton Hewitt liegt schon einige Tage zurück. Bei den Australian Open 2020 gab es mit Partner Jordan Thompson erst eine Wildcard vom Veranstalter und dann eine Erstrundenniederlage.

Es dauerte also fast ganze sechs Jahre bis zum nächsten Comeback, das vielleicht auch nicht das letzte sein dürfte. Denn Sohnemann Cruz wird sicherlich noch einige Tage spielen. Und sollten in dieser Woche noch weitere Siege hinzukommen, könnte Altmeister Lleyton ja auch wieder Gefallen finden an einer längerfristigen Tourplanung.