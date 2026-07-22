WTA: Ana Ivanovic berichtet über Panikattacken

Ex-Welt-Nummer 1 Ana Ivanovic hat während ihrer Tenniskarriere unter Panikattacken gelitten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.07.2026, 12:37 Uhr

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© Clive Brunskill

Das erzählte Ivanovic im Gespräch mit dem Ex-Fußballer Slaven Bilic in der Show Neuspjeh prvaka.

“Während der letzten Jahre meiner Karriere hatte ich mehrere Panikattacken, wenn ich auf den Platz musste”, so die mittlerweile 38-Jährige. “Ich habe darüber nie gesprochen, aber sie waren intensiv."

Viele hätten sich gewundert, was plötzlich mitten in einigen ihrer Matches geschehen sei, wenn ihr Spiel völlig auseinandergebrochen sei. "Die Wahrheit ist: Ich hatte Panik und konnte einfach nicht mehr." Und dann hat mich die Angst übermannt, rauszugehen und am nächsten Tag wieder vor Leuten spielen zu müssen."

Ivanovic, French-Open-Siegerin 2008 und ausgestattet mit einer der schönsten Vorhände der Tour, hat ihre Karriere zum Ende des Jahres 2016 beendet. Insgesamt gewann sie 15 Titel auf der Tour. Die Serbin hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

Im Laufe der letzten Jahre haben sich einige Tennisprofis über Panikattacken geöffnet. Prominentester Name: der US-Amerikaner Mardy Fish, der hierüber auch in der (sehr sehenswerten!) Netflix-Doku Untold: Breaking Point berichtete.