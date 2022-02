Anastasia Pavlyuchenkova: "Stoppt die Gewalt! Stoppt den Krieg!"

Anastasia Pavlyuchenkova, derzeit bestklassierte Russin in der WTA-Weltrangliste, hat in einem Tweet Russland zum Ende des Krieges in der Ukraine aufgefordert.

© Getty Images Anastasia Pavlyuchenkova hat klar Position bezogen

Anastasia Pavlyuchenkova nimmt aktuell den 14. Platz in der Tennis-Weltrangliste ein. Damit ist Pavlyuchenkova die bestklassierte Russin in den WTA-Charts. Die mittlerweile 30-Jährige hat im vergangenen Jahr das Endspiel in Roland Garros erreicht, wo sie aber Barbora Krejcikova unterlag. Der Sport tritt aber in diesen Tagen vor allem für ukrainische und russische Athleten in den Hintergrund. Nach dem Angriff von Russland auf ihr Heimtland Ukraine hat zuletzt Elina Svitolina die Tennis-Gemeinde dazu aufgerufen, ihem Volk zu helfen.

Pavlyuchenkova wiederum forderte am Montag in einem Tweet das Ende des Krieges. Wie es auch schon ihr Landsmann Andrey Rublev in Dubai getan hatte.

"Ich spiele Tennis, seit ich ein Kind war", schreibt Pavlyuchenkova also. "Ich habe Russland mein ganzes Leben lang repräsentiert. Das ist meine Heimat und mein Land. Aber jetzt lebe ich in kompletter Angst, so wie meine Freunde und Familie. Aber ich habe keine Angst davor, meine Position klar zu machen: Ich bin gegen Krieg und Gewalt."

"Persönliche Ambitionen oder politische Motive können Gewalt nicht rechtfertigen", so Pavlyuchenkova weiter. "Das gefährdet nicht nur unsere Zukunft, sondern auch die unserer Kinder. Ich bin verwirrt und weiß nicht, wie ich in dieser Situation helfen kann. Ich bin nur eine Athletin, die Tenis spielt. Ich bin keine Politikerin, keine öffentliche Person, ich habe in diesen Dingen keine Erfahrung. Ich kann nur öffentlich den getroffenen Entscheidungen nicht zustimmen und offen darüber sprechen. Stoppt die Gewalt, stoppt den Krieg."