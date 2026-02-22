Andre Agassi über Joao Fonseca: "Nicht seine Verantwortung"

Andre Agassi hat im Rahmen des ATP-Turniers in Rio de Janeiro auch Hoffnungsträger Joao Fonseca getroffen - und dem Youngster ein paar weise Worte mitgegeben.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.02.2026, 09:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Andre Agassi, Joao Fonseca

Agassi und Fonseca trennen schlanke 36 Jährchen - dennoch haben die US-Legende und der brasilianische Hoffnungsträger schon einen gemeinsamen Titel gefeiert: Beim Laver Cup 2025 hatte Agassi erstmals den Teamchef gegeben und auch Fonseca erfolgreich gecoacht.

Dem 19-Jährigen trauen einige zu, in Kürze auf Carlos Alcaraz und Jannik Sinner aufzuschließen; aktuell läuft's allerdings nicht ganz so rund beim Weltranglisten-38. Nur ein Sieg gab es bislang in der Spielzeit 2026, bei drei Niederlagen. Immerhin gelang Fonseca in dieser Woche beim Heimspiel in Rio de Janeiro der erste Saisonsieg.

Auch Agassi war vor Ort, und neben einem kurzen Plausch mit Fonseca auf dem Court stand er auch der Presse für Fragen zur Verfügung. Und wenn Agassi spricht, sollte man zuhören.

Agassi: Erwartungsdruck als großes Kompliment ansehen

“Dass die Leute denken, er müsse jedes Match gewinnen … ich würde Joao ermutigen, das als großes Kompliment zu betrachen”, erklärte er also in Bezug auf Fonseca und den hohen Erwartungsdruck. “Ich würde ihn auch ermutigen zu verstehen, dass es nicht seine Verantwortung ist, anderer Leute Erwartungen gerecht zu werden. Immer versuchen, sich weiter zu verbessern - das ist seine Verantwortung."

Manchmal, so der Altmeister, lege man den Fokus zudem zu sehr darauf, ob man gewinne oder verliere. “Und dann vergisst man, was man eigentlich tun muss, um besser zu werden." Denn gewinnen sei nur ein Nebenprodukt davon, wenn man Tausende Dinge richtig mache.

Er kenne ihn nun schon ganz gut, meinte Agassi, und Fonseca sei auf emotionaler Ebene viel weiter, als es sein Alter hergebe. Er ist schlau und emotional stabil. “Und es gibt keinen Grund dafür, dass er sich nicht jede Woche ein Stückchen mehr verbessert.”