ATP Rio: Einzel-Halbfinals wegen Regen auf Sonntag verschoben

Aufgrund starker Regenfälle konnten beim ATP-500-Turnier in Rio die beiden Einzel-Halbfinals am Samstag nicht ausgetragen werden, weshalb der kommende Champion heute eine Doppelschicht zu bestreiten hat. Immerhin schaffte der Augsburger Constantin Frantzen vor den Regenfällen noch den Einzug ins Doppel-Endspiel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.02.2026, 06:57 Uhr

© Getty Images Aufgrund starker Regenfälle mussten die Einzel-Halbfinals des ATP-Turniers in Rio auf den heutigen Sonntag verschoben werden.

Gerade einmal 50 Minuten Tennisunterhaltung bekamen die Zuschauer am Samstag im Einzel geboten, als der an Position 8 gesetzte Tomas Martin Etcheverry aus Argentinien und Vit Kopriva versuchten, den ersten Finalisten des ATP-500er-Events in Rio de Janeiro zu ermitteln. Doch starke Regenbälle setzten dem Treiben beim Stand von 5:4 für Kopriva erst einmal ein jähes Ende. Nicht einmal zum Betreten des Courts reichte es für die beiden anderen Halbfinalisten Alejandro Tabilo aus Chile und dem bisherigen Überraschungs-Spieler Ignacio Buse aus Peru.

Einen Doppelpack bekommt das Publikum in der brasilianischen Küstenstadt heute geboten, um den künftigen Champion im Einzel zu ermitteln. Ab 15 Uhr MEZ startet parallel die Wiederaufnahme des ersten Semifinals bzw. der Neustart des zweiten Halbfinals, bevor ab 21:30 das Finale folgen soll.

Schnaitter/Wallner schrammen knapp am DTB-Finale gegen Frantzen vorbei

Gespielt werden konnten immerhin die beiden Halbfinals im Doppel mit jeweils deutscher Beteiligung. Eine prickelnde Atmosphäre fanden dabei Jakob Schnaitter und Mark Wallner gegen das brasilianische Duo mit Doppel-Legende Marcelo Melo und dem Youngster Joao Fonseca vor. Nach Satzgleichstand mit je einem deutlichen Satzgewinn für jedes Team musste der Match-Tiebreak die Entscheidung bringen, in dem die Lokalmatadoren bei euphorischem Jubel des Heimpublikums mit 13:11 die Nase vorn hatten.

Mit Constantin Frantzen greift heute dennoch ein deutscher Doppel-Spezialist nach dem Titel. An der Seite des niederländischen Routiniers Robin Haase musste der Augsburger gegen die italienisch/französische Paarung Guido Andreozzi/Manuel Guinard ebenfalls in den entscheidenden Match-Tiebreak, konnte dort aber mit 10:8 die Oberhand behalten.

