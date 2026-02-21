ATP Dubai: Stan Wawrinka mit Wildcard, "FAA" topgesetzt

Stan Wawrinka kriegt auf seiner Abschiedstournee einen weiteren Freifahrtsschein: Beim ATP-500er-Turnier in Dubai steht er damit im Hauptfeld.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.02.2026, 19:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

“Stan the Man” ist seit dieser Woche wieder Mitglied der Top 100, endlich. Und das im stolzen Alter von knapp 41 Jahren. Seit dem Saisonauftakt hat sich der Schweizer damit um mehr als 50 Plätze verbessert.

Seine Form: womöglich auch ein Grund für die Turnierveranstalter in Dubai, den Altmeister mit einer Wildcard auszustatten. Wawrinka steht damit direkt im Hauptfeld, er trifft dort mit dem Weltranglisten-287. Libanesen Benjamin Hassan, bis vor ein paar Jahren für den DTB aktiv, ebenfalls auf einen Wildcard-Spieler.

Topgesetzt ist indes Felix Auger-Aliassime vor Alexander Bublik, Daniil Medvedev und Jack Draper. Medvedev wäre ein möglicher Zweitrundengegner für Wawrinka. Titelverteidiger ist Stefanos Tsitsipas, der auf Ugo Humbert trifft.

Deutsche oder österreichische Spieler stehen nicht direkt im Hauptfeld.

Alexander Zverev trifft beim Parallel-Turnier in Acapulco an.

Zum Einzel-Draw in Dubai