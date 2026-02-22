ATP Delray Beach: Paul und Korda fixieren US-Finale im Einzel

Die heimischen Zuschauer des ATP-250-Turniers in Delray Beach dürfen sich auf ein rein US-amerikanisches Endspiel im Einzel freuen. Nachdem Sebastian Korda den Italiener Flavio Cobolli in zwei Sätzen bezwingen konnte, feierte Tommy Paul im US-Duell gegen Learner Tien einen Comeback-Erfolg in drei Durchgängen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.02.2026, 11:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Im Endspiel von Delray Beach werden sich Tommy Paul (l.) und Sebastian Korda (r.) zum bereits siebten Mal auf der Tour gegenüberstehen.

Die Frage, ob sich beim ATP-250-Turnier in Delray Beach zwei US-amerikanische Spieler im Endspiel gegenüberstehen werden, sollte schon im ersten Halbfinale zwischen dem ungesetzten Sebastian Korda aus den USA und dem an Position 3 geführten Italiener Flavio Cobolli beantwortet werden. Von Beginn an zeigte Korda eine überragende Aufschlagleistung, servierte insgesamt 12 Asse, gewann 82 Prozent seiner Punkte bei zweitem Service und gestattete seinem Gegner in der gesamten Partie keine einzige Break-Chance. Nachdem der 25-Jährige beim Stand von 5:4 bei Aufschlag seines 23-jährigen Gegners noch zwei Satzbälle auslassen musste, packte er in einem dominant gespielten Tiebreak zu.

Mit dem Satzgewinn im Rücken beherrschte Korda das Geschehen im weiteren Verlauf beinahe nach Belieben und triumphierte nach 76 Minuten mit 7:6 (1), 6:1. Damit steht der Weltranglisten-50. nach mehr als einem Jahr wieder in einem Endspiel auf ATP-Ebene, als er 2025 zu Saisonbeginn das Finale in Adelaide erreichen konnte, in dem er sich dem Kanadier Felix Auger-Aliassime in drei Sätzen geschlagen geben musste. In Delray Beach hat Korda nun die zweite Chance auf den Titel, nachdem er 2021 im Endspiel gegen den Polen Hubert Hurkacz den Kürzeren gezogen hatte.

Paul dreht US-Duell gegen Tien

Deutlich mehr Aufwand betreiben musste Tommy Paul, um den Court im Halbfinale gegen seinen US-amerikanischen Landsmann Learner Tien als Sieger verlassen zu können. In einer hochklassigen Begegnung packte der 25-jährige Tien im ersten Durchgang mit seiner ersten Break-Möglichkeit konsequent zu und besiegelte anschließend in einem hartumkämpften Aufschlagspiel mit seinem zweiten Satzball den Gewinn des ersten Akts.

Im ebenfalls ausgeglichenen zweiten Satz war es Paul, der beim Stand von 5:4 die Chance ergreifen konnte. In einer Marathon-Rallye erkämpfte sich der 28-Jährige seinen ersten Satzball, den er direkt verwerten konnte. Auch nach einer schnellen 3:0-Führung für Paul im Entscheidungs-Durchgang war die Entscheidung noch nicht zugunsten des ehemaligen College-Spielers gefallen. Insgesamt sechs Break-Chancen im finalen Durchgang erspielte sich Tien, der am Ende der vergangenen Saison bei den ATP NextGen Finals triumphierte, konnte dem Match aber keine Wendung mehr geben und musste seinem Gegner nach 2:15 Stunden zum 4:6, 6:4, 6:3-Triumph gratulieren. Somit steht Paul nach 2024 bereits zum zweiten Mal im Endspiel des ATP-Turniers in Delray Beach, wo er sich damals seinem Landsmann Taylor Fritz in zwei Sätzen beugen musste. In den bisherigen sechs Duellen gegen seinen Finalgegner Korda auf der Tour musste er sich viermal geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau aus Delray Beach