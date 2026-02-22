ATP Acapulco: Alexander Zverev startet gegen Corentin Moutet

Die Auslosung des Hauptfelds beim ATP-500-Turnier in Acapulco hat für den Hamburger Alexander Zverev zum Auftakt den französischen „Magier“ Corentin Moutet beschert. Daniel Altmaier aus Kempen muss sich zum Start gegen den an Nr. 4 gesetzten Spanier Alejandro Davidovich Fokina beweisen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.02.2026, 12:46 Uhr

© Getty Images Nach seinem Triumph 2021 startet Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Acapulco einen neuerlichen Anlauf zum Titelgewinn.

Nach seiner dramatischen Fünfsatz-Niederlage im Halbfinale der Australian Open gegen den späteren Triumphator Carlos Alcaraz kehrt Alexander Zverev in Acapulco wieder auf die Profi-Tour zurück, wo er sich 2021 durch einen Finalsieg gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas mit dem Titel krönen konnte. Den Auftakt beim 500er-Event in Mexiko begeht der 28-Jährige dabei gegen den „Trickser“ Corentin Moutet, der immer für unterhaltsame Momente auf dem Court zu haben ist. Auch wenn die direkte Bilanz für den deutschen Davis-Cup-Spieler mit 2:0 beruhigend sein sollte, war der französische Linkshänder in den beiden Begegnungen nicht chancenlos. In Stuttgart auf Rasen musste sich der 26-Jährige in der vergangenen Saison im zweiten Satz nur denkbar knapp im Tiebreak geschlagen geben, während er seinen Gegner knapp vier Monate später in Peking über die volle Distanz zwingen konnte.

Auf Zverev, der als Weltranglisten-4. das Feld in Acapulco anführt, folgen der an Nr. 2 gesetzte Australier Alex de Minaur und der auf Position 3 geführte Neo-Vater Casper Ruud aus Norwegen, die beide zum Auftakt auf einen Qualifikanten warten.

Warm anziehen, trotz aktueller Temperaturen um 30 Grad, muss sich der Kempener Daniel Altmaier in seiner Auftakt-Partie. In der ersten Runde sieht sich der 27-Jährige dem an Position 4 gelisteten Spanier Alejandro Davidovich Fokina gegenüber. Trotzdem wird der aktuelle Weltranglisten-54. alles daran setzten, den Bock in der laufenden Spielzeit endlich umzustoßen. Bislang musste er sich in all seinen fünf Partien der Saison 2026 geschlagen geben, zuletzt beim ATP-500-Turnier in Rio in zwei Sätzen gegen den Serben Dusan Lajovic.

Gespannt werden die Zuschauer in Mexico nicht nur den Auftritt ihres Lokalmatadors Rodrigo Pacheco Mendez verfolgen, der als Wildcard-Starter den an Position 5 geführten Italiener Flavio Cobolli fordern wird, sondern auch das Debüt des Bulgaren Grigor Dimitrov, der es mit dem französischen Linkshänder Terence Atmane zu tun bekommt, unter seinem neuen „Super-Coach“ David Nalbandian.