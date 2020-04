Andre Agassi wird 50 - die besten Bilder seiner Karriere

Andre Agassi feiert am heutigen 29. April seinen 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass haben wir in unserem Foto-Archiv gekramt. Und ein paar Bilder ausgesucht, die uns leicht sehnsüchtig auf die 1990er-Jahre zurückblicken lassen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.04.2020, 08:40 Uhr

© GEPA Pictures Thanks for the memories!

60 Turniersiege auf der ATP-Tour, darunter acht bei Grand-Slam-Turnieren - und davon wiederum mindestens einer in Melbourne, Paris, London und New York City. Die Karriere von Andre Agassi war reich an Höhepunkten, hatte aber auch ein paar markante Tiefen. Wir erinnern uns jedenfalls gerne an die wohl schillerndste Figur im Tenniszirkus der Neuzeit. Und wünschen alles Gute!