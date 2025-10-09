Andre Agassi wird Produzent für neue Tennis-Serie

Andre Agassi wird offenbar eine neue Tennis-Serie für Amazon als ausführender Produzent begleiten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.10.2025, 15:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Das berichtet das Film- und TV-Medium deadline.com.

Die Serie soll in einer hochkompetitiven Elite-Tennisakademie spielen und dabei ehrgeizige junge Spieler begleiten. Die wiederum entdecken, “dass der einsamste Sport der Welt als Opfer genau diejenigen Verbindungen erfordert, die vielleicht das Einzige sind, was das Gewinnen lohnenswert macht”, so heißt es.

Klingt ganz nach Agassis Metier: Der US-Amerikaner hatte selbst als Teenager in der Akademie von Nick Bollettieri trainiert und mit der Einsamkeit im Tennis gehadert. Mehr noch: Er habe Tennis gehasst, schilderte Agassi nach seiner Karriere in seiner Autobiografie Open.

Nun soll der achtfache Majorchamp offenbar seine Expertise einbringen. Auch dabei: Ex-Profi Justin Gimelstob.

Die Serie trägt den Arbeitstitel Rally. Julie Plec soll als Showrunner fungieren. Die Amazon MGM Studios, Universal Television und Entertainment 360 sind für das Projekt verantwortlich.

Die Idee stamme von Produzent Guymon Casady, nachdem er mit seinen beiden Söhnen diverse Tennisakademien abgeklappert habe.

Cassady und Entetainment 360 haben zuletzt die Golf-Serie Stick mit Owen Wilson produziert sowie in der Vergangenheit die Serie Game of Thrones.

Über mögliche Schauspielerinnen und Schauspieler ist bislang noch nichts bekannt.

