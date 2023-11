Andrea Bocelli rührt Roger Federer zu Tränen

Roger Federer stand wieder mal in Zürich auf einer Konzertbühne - diesmal wurde es jedoch emotional.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.11.2023, 11:25 Uhr

Roger Federer nutzt seine Tennisrentner-Zeit immer mehr für Besuche auf Konzerten. Und damit hat er natürlich völlig recht.

Im Sommer erst stand Federer gemeinsam mit Coldplay in Zürich auf der Bühne (und rasselte), kurz später besuchte er den "Boss" Bruce Springsteen in London. Und nun: wieder Zürich, diesmal mit Opernlegende Andrea Bocelli.

Dessen "Time to Say Good-Bye" hätte freilich auch zu Federers Tennisabschied vor einem Jahr gepasst, nun aber holte der Italiener vor seinem Finalsong "Nessun Dorma" den Maestro auf die Bühne. "Unter uns ist eine legende Legende", kündigte Bocelli den 20-fachen Majorchamp an, "Roger Federer!"

"Es ist für mich eine Ehre, ihm die letzte Arie des Abends zu widmen", sagte der Tenor. "Als Dank für die Emotionen, die er uns allen gegeben hat. Und ich hätte ihn gerne hier auf der Bühne." Was sich Federer nicht zwei Mal sagen ließ und sich das Finish des Abends direkt neben Bocelli anhörte - und in Tränen ausbrach...