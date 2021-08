Andrea Petkovic gewinnt erstes Turnier seit sechs Jahren

Andrea Petkovic (Darmstadt) hat beim WTA-Turnier im rumänischen Cluj-Napoca ihren Aufwärtstrend fortgesetzt und ihren ersten Turniersieg seit Februar 2015 gefeiert.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 08.08.2021, 17:26 Uhr

© Getty Images Andrea Petkovic

Im Finale machte die 33-Jährige mit Mayar Sherif aus Ägypten kurzen Prozess und gewann 6:1, 6:1.

Petkovic war bereits beim WTA-Turnier in Hamburg vor vier Wochen bis ins Finale vorgestoßen und hat nun seit ihrer Zweitrundenniederlage in Wimbledon am 1. Juli zehn von elf Spielen gewonnen.

Sherif, Nummer 119 der Welt, hatte bereits mit ihrem Einzug ins Endspiel Geschichte geschrieben, sie ist die erste Ägypterin, die bei einem WTA-Turnier ein Finale erreichte.

Petkovic war als Nummer 91 der Welt nach Cluj-Napoca gereist und dort an Position zwei gesetzt. Durch ihren Turniersieg wird sie ab morgen wieder unter den Top 70 der Welt notiert sein.