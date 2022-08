Andrej Martin nach positivem Doping-Test suspendiert: "Unbegreiflich"

Der slowakische Tennis-Profi Andrej Martin ist nach einem positiven Doping-Test suspendiert worden. Die Vorwürfe lehnt der Weltranglisten-204. kategorisch ab.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 04.08.2022, 19:04 Uhr

Andrej Martin wurde nach einem positiven Doping-Test suspendiert

Andrej Martin wird auf der ATP- und Challenger-Tour bis auf Weiteres fehlen. Nachdem der Weltranglisten-204. bei einem Event in Bratislava positiv auf unerlaubte Substanzen getestet wurde, hat der internationale Tennisverband den Slowaken für die Dauer der Ermittlungen suspendiert.

Martin selbst lehnt die Vorwürfe kategorisch ab, wie Express den 32-Jährigen zitierte: "Die Nachricht über den positiven Dopingtest hat mich schockiert. Ich weise den Gedanken kategorisch zurück, dass ich absichtlich etwas von der Liste der verbotenen Substanzen genommen habe", erklärte der 32-Jährige in einem Statement. "Ich nehme nur sehr wenige Nahrungsergänzungsmittel und habe sie in den letzten fünf Jahren nicht verändert."

Andrej Martin mit Karrierehoch von Platz 93

Ehrlichkeit stehe für den Slowaken an oberster Stelle, wie dieser beteuerte: "Von klein auf haben mich meine Eltern gelehrt, sowohl im Sport als auch im Leben ehrlich zu sein. Ich war immer derselbe, und wer mich kennt, weiß, wie sehr ich Betrug und Lügen verurteile", so der 32-Jährige. "Die ganze Situation ist für mich unbegreiflich, denn ich habe während meiner gesamten Laufbahn Dutzende von Tests durchgeführt und nie bezweifelt, dass das Ergebnis jedes Mal negativ sein würde."

Andrej Martin hat 2020 mit Platz 93 sein bisheriges Karrierehoch erreicht und gilt als Dauerbrenner im slowakischen Davis-Cup-Team. In seiner Laufbahn hat der 32-Jährige ein ATP-Endspiel erreicht: 2016 in Umag, als im Endspiel gegen Fabio Fognini Endstation war. Sein letztes Match hat Martin vor gut zwei Wochen in Triest auf der Challenger-Tour bestritten.