Andrey Rublev vor Duell mit Dominic Thiem: "Haben eine großartige Verbindung"

Dominic Thiem bekommt es im Halbfinale des ATP-250-Events von Gijon mit dem Russen Andrey Rublev zu tun. Ein Spieler, mit dem der Österreicher eine enge Verbindung pflegt. Das unterstrich auch Rublev im Vorfeld des Duells.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 14.10.2022, 18:38 Uhr

Dominic Thiem und Andrey Rublev kennen sich ausgezeichnet

Plötzlich, 2020, da war sie äußerst präsent: die Freundschaft, aber auch Rivalität zwischen Andrey Rublev und Dominic Thiem. Hatte der Österreicher die ersten beiden Duelle mit dem Russen noch gewinnen können, schaffte Rublev vor ziemlich exakt zwei Jahren den Ausgleich in Sachen Head-to-Head. Mit einer äußerst bitteren Niederlage für Thiem, der sich bei seinem Heim-Event in der Wiener Stadthalle leicht angeschlagen in zwei Sätzen geschlagen geben musste. Wenige Wochen später stellte Rublev in einem bedeutungslosen letzten Gruppenspiel bei den ATP-Finals auf 3:2 im direkten Duell.

Bereits in diesen Oktobertagen 2020 war viel geredet worden über die häufigen gemeinsamen Trainingseinheiten und das gute Einvernehmen, das Thiem und Rublev pflegen. Das Spiel des Russen sei für ihn wunderbar, um Rhythmus zu bekommen und mache die Turniervorbereitung jedes Mal ein Stück weit angenehmer, wenn sich der 24-Jährige denn als Trainingspartner zur Verfügung stellt, sagte Thiem, damals die Nummer drei der Welt.

Thiem in Gijon in guter Verfassung

Heute, in Gijon, sind die Vorzeichen gänzlich andere als noch 2020: Rublev hat sich nachhaltig in den Top-10 festgesetzt, in den vergangenen 24 Monaten aber einen Sprung nach ganz vorne klar verpasst. Und zuletzt immer wieder größere Leistungsschwankungen offenbart. Thiem hingegen bringt derzeit Schritt für Schritt die mit Abstand schwierigste Phase seiner Laufbahn hinter sich - und findet langsam, aber sicher wieder richtig Gefühl am Court.

So ist davon auszugehen, dass das zweite Duell mit einem Mann aus den Top-10 seit der monatelangen Verletzungspause des Österreichers bestimmt keine ganz eindeutige Angelegenheit werden könnte. Zumal Thiem insbesondere gegen Joao Sousa und Francisco Cerundolo äußerst ansprechende Leistungen zeigte. Und jeweils im Anschluss betonte, sich in Gijon pudelwohl zu fühlen.

Rublev und Thiem verbindet Freundschaft

Überhaupt schwingt in diesem Match-up am Samstag etwas ganz Besonderes mit, das zeigten auch die Worte von Andrey Rublev am Freitagnachmittag nach dessen Zweisatzerfolg über Tommy Paul: "Er kennt mich sehr gut, ich kenne ihn sehr gut. Wir haben eine tolle Verbindung, wir sind sehr gute Freunde. Wir trainieren oft zusammen, wir sind in der Vergangenheit mehrmals gegeneinander angetreten", so Rublev. "Außerdem hat er diese Woche ein tolles Niveau gezeigt und spielt besser. Ich hoffe, es wird ein tolles Spiel, das die Leute genießen können."

Davon ist auszugehen. Sowohl Thiem als auch Rublev zeigen sich in Gijon bisweilen äußerst konstant von der Grundlinie, ein Vorteil für den Österreicher könnte die zuletzt durchaus anfällige Rückhand des Russen sein. Thiem hingegen wird gegen den Russen die wohl beste Matchleistung seit seiner Rückkehr auf die ATP-Tour benötigen, will er den Favoriten ernsthaft in Bedrängnis bringen. Aber: Dass das Spiel des Russen für den Österreicher gut ist, um seinen Rhythmus zu finden, das hat Thiem bereits 2020 betont.