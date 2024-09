Andy Murray genießt den Ruhestand

Andy Murray hat sich nach den olympischen Spielen zur Ruhe gesetzt. Und genießt laut eigener Aussage die Vorteile der Tennisrente.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.09.2024, 13:14 Uhr

© Getty Images Andy Murray trat nach den olympischen Spielen den Ruhestand an.

„Bisher ist es das komplette Gegenteil“, äußerte Andy Murray zu den Bedenken, die die ehemalige Nummer eins der Tenniswelt nach seinem Abtreten von der großen Bühne durchaus hatte. Die Befürchtung, Tennis zu vermissen, war durchaus groß. Doch bisher ist Sir Andy sehr glücklich mit der Entscheidung.

Eine Rückkehr weitere Rückkehr auf die Tour ist nach diesen Aussagen sehr unwahrscheinlich. Stattdessen genießt der 37-Jährige die neuen Möglichkeiten des Tennis-Ruhestands: „Ich kann viel Zeit mit meinen Kindern verbringen. Das ist wirklich schön“.

Andy Murray in Paris an der Seite von dan Evans

Darüber hinaus vertreibt sich der dreifache Grand-Slam-Champion laut eigener Aussage die Zeit mit Besuchen im Fitnessstudio und auf dem Golfplatz. Komplett auf der faulen haut liegen, das ist dann also doch nicht drin.

Bei den olympischen Spielen in Paris feierte Andy Murray an der Seite von Dan Evans seinen endgültigen Abschied. Im Viertelfinale scheiterte das Duo gegen Taylor Fritz und Tommy Paul und verpasste knapp den Kampf um die Medaillen. Das letzte Einzel spielte der Brite im Juni am Londoner Queen’s Club.