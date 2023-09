Andy Murray sieht nur Alcaraz bald auf einem Level mit Djokovic

Andy Murray hat in einem Interview mit der BBC Novak Djokovic in höchsten Tönen gelobt. Und weitere Grand-Slam-Titel der Nummer eins der Welt prophezeit.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.09.2023, 10:26 Uhr

© Getty Images Andy Murray tritt in dieser Woche für Großbritannien im Davis Cup an

Andy Murray ist spät zum britischen Davis-Cup-Team gestoßen, das in dieser Woche in Manchester in einer Gruppe mit Australien, der Schweiz und Frankreich um den Einzug in das Endturnier in Malaga spielen wird. Die Ausgangslage ist insgesamt offen, was Murray am Montag zu der Einschätzung kommen ließ, dass auch seine Mannschaft in diesem Jahr den Titel holen könne. 2022 war dies den Kanadiern mit Denis Shapovalov und Felix Auger-Aliassime gelungen.

Ziemlich beeindruckt zeigte sich Murray aber auch von Novak Djokovic, der am Sonntag in New York City seinen 24. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier geholt hat. „Novak ist für eine sehr lange Zeit ein unglaublicher Spieler, so wie Roger und Rafa“, erklärte Murray in einem Interview mit der BBC. „Novaks Ausdauer war die allergrößte. Er hat auf diesem Level für so eine lange Zeit gespielt.“

Nicht der letzte Major-Titel für Djokovic

Kommt da noch mehr? „Ich glaube nicht, dass er bei 24 Titeln aufhören wird. Aber man weiß nie, wie lange es dauern wird. Physisch, die Motivation, je nachdem, inwieweit sich jemand wie Alcaraz verbessert. Alcaraz ist brillant, aber was Novak so konstant gemacht hat, ist etwas anderes.“ Die junge Generation müsse sich schon insgesamt verbessern, um Novak Djokovic zu gefährden.

Wie es scheint, traut Andy Murray diesen Schritt aber wirklich nur Carlos Alcaraz zu. „Ich glaube, dass Alcaraz schon bald auf diesem Level sein wird. Aber ich glaube nicht, dass dies das letzte Mal war, dass Novak ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat.“