Andy Murray strebt Wimbledon-Platzierung an

Andy Murray will in Wimbledon wieder zu den 32 gesetzten Spielern zählen. Um dies zu erreichen, trainiert er weniger, um seinen Körper nicht unnötig zu belasten.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 01.03.2023, 08:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Andy Murray hat weiterhin hohe Ziele.

Der dreimalige Grand-Slam-Champion kletterte in dieser Woche in der Weltrangliste um 18 Plätze auf Rang 52, nachdem er das Finale der Qatar Open erreicht hatte, wo ihm der Titel von Daniil Medvedev verwehrt wurde. Bei dem Turnier besiegte er Lorenzo Sonego, Alexander Zverev und den Australian-Open-Viertelfinalisten Jiri Lehecka. Es war das erste Mal seit Juni, dass der Brite das Finale eines Tour-Events erreichte.

Murray sollte in dieser Woche bei den Dubai Tennis Championships wieder antreten, hat sich aber inzwischen von der Veranstaltung zurückgezogen. Offiziell gab er ein Hüftproblem als Grund für seine Absage an, es wird jedoch davon ausgegangen, dass seine Entscheidung nur eine Vorsichtsmaßnahme ist und nichts mit seinen früheren Problemen zu tun hat. „Die Spiele, die ich letzte Woche hatte, waren körperlich sehr anstrengend", sagte Murray der Times. „Aufgrund der Erfahrung, die ich im letzten Jahr gemacht habe, war es eindeutig eine belastungsbedingte Sache, weil ich so viel Tennis in so kurzer Zeit gespielt habe, deshalb war ich ein bisschen besorgt.“

Murray strebt Wimbledon als großes Turnier an

Was seine Ziele für die Zukunft angeht, so hofft Murray, in der Weltrangliste weiter nach oben zu klettern und wieder für ein Grand-Slam-Turnier gesetzt zu werden, vor allem in Wimbledon, wo er seiner Meinung nach „eine bessere Chance auf einen großen Erfolg“ hat. „Mein Gefühl zu Wimbledon ist, dass weniger Spieler auf Rasen gut spielen. Mehr Jungs fühlen sich auf Hartplätzen wohl und das erhöht wahrscheinlich meine Chancen. Ich sage nicht, dass ich erwarten würde, die French Open (auf Sand) zu gewinnen, wenn ich dort spielen würde, aber in Wimbledon gibt es sicherlich eine bessere Chance, einen guten Lauf zu haben.“

Um eine Setzung für ein Grand-Slam-Turnier zu garantieren, muss ein Spieler vor der Auslosung des Hauptfeldes in den Top 32 der Weltrangliste stehen. Das letzte Mal, dass Murray in dieser Position war, war im April 2018. Murray wird nächsten Monat bei den Masters-1000-Turnieren in Indian Wells und Miami wieder in Aktion treten.