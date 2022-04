Andy Murray - „Tennis ist Teil der spanischen Kultur“

Andy Murray wird bei der 20. Ausgabe des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid fehlen. Und einiges vermissen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.04.2022, 08:30 Uhr

© Getty Images 2015 hat Andy Murray im Finale von Madrid Rafael Nadal besiegt

2015 hat für Andy Murray ein interessantes Frühjahr auf Sand gebracht. zunächst holte sich der Schotte in einem Montags-Finale gegen Philipp Kohlschreiber in München seinen ersten Titel auf Asche überhaupt. Um nur sechs Tage später in Madrid dir Trophäe in die Höhe stemmen zu können. Was so nebenbei auch Zeugnis darüber ablegen könnte, dass ein Start in der moderaten Höhenlage der bayerischen Landeshauptstadt eine gute Vorbereitung auf das Event in der Caja Magica sein könnte. Denn auch Madrid liegt bekanntlich einige Meter über dem Meeresspiegel.

Andy Murray wird beide Turniere nur aus der Ferne betrachten. Der zweimalige Goldmedaillen-Gewinner bei Olympischen Spielen gönnt sich einen längeren Trainingsblock mit Ivan Lendl, wird erst wieder zum Start der Rasensaison auf die Tour zurückkehren.

Murray lobt die spanischen Fans

Angesichts des nahenden 20. Jubiläums des 1000ers in Madrid hat sich Murray aber doch noch zu Wort gemeldet. Und als Lieblingsmoment in der Caja Magica den Finalsieg gegen Rafael Nadal 2015 auserkoren. „Er ist der beste Sandplatzspieler der Geschichte. Und in der Lage zu sein, ihn mit 6:3 und 6.2 in einem Finale in Spanien zu schlagen, das war fantastisch.“

Was Murray besonders vermissen wird: die Fans. „Ich würde außerdem diese besondere Beziehung von Spanien zum Tennis hervorheben. Es ist Teil ihrer Kultur. Sie lieben den Sport, sie feuern Dich an und sind sehr leidenschaftlich. Dazu kommt: Sie kennen sich richtig gut aus. Man spielt in einer unglaublichen Atmosphäre.“