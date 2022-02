Anett Kontaveits Siegesserie - Noch fehlt einiges zu Steffi Graf

Anett Kontaveit hat am Sonntag in St. Petersburg in einem packenden Endspiel Maria Sakkari besiegt. Für die Estin war es der 20. Erfolg in der Halle in Folge. Auf die Rekordhalterin in dieser Kategorie fehlen aber noch einige Siege.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.02.2022, 22:24 Uhr

© Getty Images Die Serie von Steffi Graf wird Anett Kontaveit nur schwer angreifen können

Des Rätsels Lösung präsentierte Anett Kontaveit gleich im Anschluss an ihren Coup in St. Petersburg. Sie sei über ihre Siegesserie nicht so wahnsinnig überrascht, schließlich spiele man in Estland hauptsächlich in der Halle Tennis. Nun hält Kontaveit bei 20 Matchsiegen in Serie, der nächste könnte einige Zeit auf sich warten lassen: Die Hallensaison ist für die Frauen zunächst einmal vorbei, frühestens im Herbst geht es indoors weiter. Und da hängt viel davon ab, wie und wo sich die WTA-Tour in Asien zeigen wird.

20 aufeinanderfolgende Siege in der Halle sind aller Ehren wert, in der Rekordstatistik der WTA liegt Anett Kontaveit damit allerdings erst auf Platz sechs. Mit dem nächste würde sie Jana Novotna einholen, die von 1994 in Leipzig bis zum Saisonfinale im selben Jahr unter einem Dach nicht zu schlagen war.

Graf und Seles vorne

Platz drei in dieser Statistik teilen sich Lindsay Davenport und Justine Henin mit jeweils 22 Matcherfolgen en suite. Davenport gewann von 2001 in Tokio bis Moskau im darauffolgenden Jahr ihre Partien, Henin begann ihre Serie 2007 beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart, wo sie 2010 auch endete.

Ganz oben auf der Liste stehen aber Stefanie Graf und Monica Seles. Letztere kommt auf 32 Siege am Stück, beginnend in Philadelphia 1991, endend in Paris 1993. Graf wiederum hat noch mehrere Erfolge draufgepackt: Sagenhafte 43 Matches gewann die deutsche Ikone zwischen 1989 in Washington D.C. und dem Saisonfinale 1990 in der Halle. Ohne Unterbrechung der Serie, versteht sich.