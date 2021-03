Anfrage über Instagram: Holger Rune schnappt sich Djokovic fürs Training

Top-Junior Holger Rune hat sich zur Vorbereitung auf die Sandplatzsaison einfach mal Novak Djokovic als Trainingspartner geschnappt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.03.2021, 20:26 Uhr

So einfach geht's: Schnell mal Novak Djokovic eine Instagram-Nachricht zukommen lassen - und schon hat man die beinah bestmögliche Vorbereitung für die eigene Sandplatzsaison.

So ungefähr muss es im Falle von Holger Rune gelaufen sein. Der Norweger, aktuell die Nummer 1 bei den Junioren, hat in Santiago gerade erst seine erstes Matches auf ATP-Niveau gewonnen und somit bereits einige Matchpraxis auf roter Asche gesammelt - und sich gedacht: Fragen kostet nix. "Ich habe ihm auf Instagram geschrieben, um ganz ehrlich zu sein. Ob er in Monaco oder in der Gegend sei - weil ich gesehen hatte, dass er sich aus Miami zurückgezogen hatte. Dann schrieb er zurück", erzählte der 17-Jährige TV 2 Sport. Djokovics (ungefähre) Antwort: "Hallo Holger, ja, können wir machen."

Dabei sind sich die beiden Weltranglisten-Ersten nicht fremd: Schon bei den ATP Finals 2019 in London war Rune als Djokovics Trainingspartner am Start.

Rune schwärmt von Djokovic: "Trifft so sauber"

Es werde spannend, auf Sand mit Djokovic zu trainieren, so Rune. "Ich weiß, dass er viele Stopps spielt, ich muss mich gut bewegen."

In Monaco will Rune trainieren, weil in Dänemark die Sandplätze noch nicht geöffnet sind. Im Süden will er dann einige Challenger-Turniere spielen, das erste in der kommenden Woche in Marbella. Eine Vorbereitung mit Djokovic? Kann hierbei nur hilfreich sein.

Rune hoffe auf einige Trainingssätze, will schauen, ob er Djokovic einen Satz abnehmen kann. Überhaupt will er sich von den Topspielern einiges abgucken. "Ich habe jetzt einige Erfahrungen auf diesem Niveau gesammelt und weiß, dass der Unterschied auch nicht so groß ist. Es sind einige kleine Dinge, einige Entscheidungen, die sie in verschiedenen Situationen treffen, aber ich glaube, ich kann zumindest mit ihm spielen." Djokovic treffe den Ball so sauber, "das ist verrückt", so Rune, aktuell auf Rang 317 im ATP-Ranking notiert. "Er hat so einen guten Treffpunkt, macht kaum Fehler, da ist es einfach cool, mit ihm zu trainieren. Man bekommt einen guten Rhythmus."