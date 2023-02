Angelique Kerber bringt Tochter Liana zur Welt

Angelique Kerber ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die 35-jährige dreifache Grand-Slam-Siegerin brachte am Samstag ihre Tochter Liana auf die Welt. Auf Instagram teilt sie nun ihr Glück mit ihren Followern.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 28.02.2023, 17:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Angie Kerber ist Mutter geworden.

Kerber hatte ihre Schwangerschaft im August 2022 verkündet und sich für einige Zeit von der Tour verabschiedet. Ein Comeback schließt sie nicht aus und behält die Olympischen Spiele 2024 im Blick. Damals äußerte sie sich: „Es bedeutet mir alles, eine professionelle Athletin zu sein, aber ich bin dankbar für den neuen Weg, den ich jetzt gehe. Um ehrlich zu sein, bin ich nervös und aufgeregt zugleich."

Kerber postet Bild mit Nachwuchs

Nun ist es so weit und Kerber kann das Mädchen, das neun Monate in ihrem Bauch heranwuchs, das erste Mal in die Arme schließen. Auf ihrem Instagram-Account verkündete sie: „Willkommen in unserer Familie, Liana. Dich bei uns zu haben, ist das schönste und überwältigendste Gefühl, das wir uns je vorstellen konnten.“ Wir wünschen Angelique Kerber eine wunderschöne Zeit abseits des Tennisplatzes und viel Erholung!