Angelique Kerber startet in Australien mit Erfolgscoach Beltz

Beim Comeback nach ihrer Mutterschaftspause will Angelique Kerber nichts dem Zufall überlassen und arbeitet ab sofort wieder mit ihrem Ex-Coach Torben Beltz zusammen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.09.2023, 13:28 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber setzt erneut auf die Dienste von Torben Beltz.

Die gerade laufenden US Open dürften den Ansporn auf ein erfolgreiches Comeback für Angelique Kerber durchaus verstärkt haben. Die zweifache Mutter Caroline Wozniacki gab im Big Apple ein herausragendes Comeback auf Major-Ebene und auch Taylor Townsend zeigte dort wieder auf, was als Jung-Mutter auf großer Bühne alles möglich ist.

Neben der Japanerin Naomi Osaka hat auch Angelique Kerber ihren Einstieg zur neuen Saison in Australien angekündigt. Und mit wem sollte ein erfolgreiches Comeback besser gelingen als mit einem Coach, mit dem man zusammen die größten Erfolge erzielen konnte? Nach Aussage ihres Managements möchte die 35-jährige mit Torben Beltz, unter dem sie 2016 die beiden Grand Slam-Titel in Melbourne und New York einfahren konnte, an ihre erfolgreichen Zeiten anknüpfen.

Aktuell trainieren die beiden schon zusammen im polnischen Puszczykowo, wo sich die Akademie der Kielerin befindet. Nach einer intensiven Vorbereitung soll es dann gemeinsam zum Saisonstart nach Australien gehen. Klare Zielsetzung für das Comeback im neuen Jahr ist der Gewinn von Titeln und ein erfolgreiches Abschneiden bei den großen Turnieren, wo die Linkshänderin neben den Grand Slam-Turnieren auch Olympia 2024 in Paris auf dem Zettel hat.