Anna Kalinskaya: "Holger Rune hat mir zehn mal geschrieben, bevor er aufgegeben hat"

Nur einen Monat, nachdem bereits Veronika Kudermetova ähnliche Enthüllungen preisgab, meldet sich mit Anna Kalinskaya die nächste WTA-Spielerin zu Wort, die von Holger Rune eher ungewollte Avancen bekommen haben soll.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 09.09.2025, 19:19 Uhr

© Getty Images Holger Rune scheint sehr gerne Textnachrichten zu verschicken.

Wie Kalinskaya in einem aktuellen Interview offenbart, habe Rune ihr ständig und ungewöhnlich hingebungsvoll mehrere SMS geschickt. Als die Ex-Freundin von Jannik Sinner im Interview darauf angesprochen wurde, ob sie öfter von männlichen Kollegen um Dates gefragt werde, antwortete die 26-Jährige offen und ehrlich: "Tennisspieler früher öfter. Jetzt, wo ich älter bin, eher nicht mehr. Manche haben überhaupt keine Chance. Jemand hat mir zehnmal geschrieben und dann aufgegeben.“

Als der Reporter nachfragte, wer dieser Jemand gewesen sei, offenbarte Kalinskaya: "Ich sage Ihnen das jetzt, es ist … Holger Rune. Er schreibt jedem. Er verdient das alles (die Zurückweisungen). Er nimmt sich selbst zu ernst. Vielleicht ist er einfach verzweifelt, aber er ist nicht der Einzige."

Auch Kudermetova von Rune angeschrieben

Bereits vor rund einem Monat hatte sich mit Veronika Kudermetova eine andere russische Tennisspielerin ähnlich geäußert. Auch sie hatte gemeint, dass Rune ihr Avancen gemacht hätte und erst aufgehört habe, als er bemerkt habe, dass sie bereits verheiratet sei. Sie habe ihm zurückgeschrieben: „Ich bin wahrscheinlich zu alt für dich. Und wenn du auf meinen Instagram-Account schauen würdest, hättest du gesehen, dass ich verheiratet bin.“

Immerhin habe er sich daraufhin entschuldigt. Er habe außerdem seitdem jeglichen Kontakt mit ihr vermieden.