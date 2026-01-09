Anrufe um drei Uhr früh? Petkovic plaudert über Djokovics Ansprüche an Coach Becker

In einem aktuellen Podcast mit dem "Tennis Channel" verriet Andrea Petkovic nun eine kleine, aufschlussreiche Anekdote über die Zusammenarbeit zwischen Novak Djokovic und Boris Becker.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 09.01.2026, 16:49 Uhr

© Getty Images Die Zusammenarbeit mit Boris Becker bescherte Novak Djokovic 25 Turniersiege.

Becker habe ihr einiges über die gemeinsame Zeit mit dem Serben erzählt, so Petkovic. Die 38-Jährige hat im Vorjahr unter anderem mit Becker einen Podcast aufgenommen und war mit ihm gemeinsam als TV-Expertin bei den ATP-Finals tätig.

Eine Anekdote schien Petkovic dabei besonders beeindruckt zu haben. "Novak rief ihn oft um drei Uhr morgens an und sagte: ‚Boris, ich denke, wir sollten morgen an diesem Aspekt arbeiten.‘ Und dann musste Boris nachts, zwischen drei und acht Uhr morgens, zum Training kommen, um einen Verbesserungsvorschlag zu präsentieren", plauderte die ehemalige Nummer 9 der WTA-Rangliste aus dem Nähkästchen.

Erfolgreiches deutsch-serbisches Gespann

Ob das mit den Drei-Uhr-Früh-Anrufen nun wirklich wörtlich gemeint war oder nicht: Die Anekdote verrät sehr viel über die höhen Ansprüche und den Perfektionismus des 24-fachen Grand Slam-Champions.

Becker war von Anfang 2014 bis Ende 2016 als Coach an Djokovics Seite und dabei sehr erfolgreich. In dieser Zeit holte der Serbe nämlich insgesamt 25 Turniertitel, sechs davon bei Majors.