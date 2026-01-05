Nach privaten Äußerungen über Rune: Kudermetova hat schlechtes Gewissen

Sechs Monate nachdem Veronika Kudermetova einen Flirtversuch von Holger Rune ausplauderte, stellt die Neo-Usbekin klar, dass ihre Aussagen eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen wären.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 05.01.2026, 12:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Veronika Kudermetova hat ein schlechtes Gewissen gegenüber Holger Rune.

„Ehrlich gesagt war ich nach dem Interview total aufgebracht und es hat mich lange gestresst, weil es einen negativen und falschen Eindruck erweckt hat", so Kudermetova, die seit heuer für Usbekistan am Start ist.

Die Aussagen seien im amikalen Umfeld gefallen. "Es war ein privates Gespräch mit Elena Vesnina, während die Kameras vor dem eigentlichen Interview aufgebaut wurden. Ich hätte nie gedacht, dass sie es veröffentlichen würden", stellt die 28-Jährige nun klar.

Sie habe jedoch grundsätzlich die Wahrheit gesagt, so Kudermetova: "Rune schrieb mir eine SMS, und ich antwortete, dass ich verheiratet bin. Wir lachten beide, und damit war die Sache erledigt", schildert sie den Annäherungsversuch des Dänen.

Dass das Ganze ein solches Aufsehen erregte, sei ihr sehr unangenehm, so die gebürtige Russin. "Das Problem ist, dass es öffentlich wurde, alle Medien darüber berichteten, und so entwickelte es sich zu einer unangenehmen Situation. Danach schämte ich mich jedes Mal, wenn ich Rune bei Turnieren sah. Ich wollte ihn unbedingt aufsuchen und mich entschuldigen", offenbart die derzeitige Nummer 30 der WTA-Rangliste, die zuletzt die ehemalige Weltranglistenerste Dinara Safina als Super-Coach verpflichtete.

Ein paar Monate nach Kudermetova berichtete schließlich auch Anna Kalinskaya von privaten Annäherungsversuchen Runes. Im Gegensatz zu Kudermetova teilte Kalinskaya ihre Erlebnisse mit dem Dänen jedoch ganz bewusst mit einem Reporter.