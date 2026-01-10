Seoul: Alcaraz bezwingt Sinner in amikaler Exhibition knapp

Das erste Duell des Jahres zwischen dem Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz und dem Weltranglisten-Zweiten Jannik Sinner ging an den Spanier. Bei der amikalen Exhibition in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul setzte sich Alcaraz mit 7:5 und 7:6 (8) durch.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 10.01.2026, 11:23 Uhr

© Getty Images Die Exhibition zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner in Seoul geriet zu einer engen Angelegenheit.

Das sportlich bedeutungslose Match, das nur in ausgewählten Ländern übertragen wurde, gestaltete sich sehr ausgeglichen - auch, wenn es nicht immer mit vollem Ernst geführt wurde.

Im ersten Satz ging es lange mit dem Aufschlag. Als schon alles auf ein Tiebreak hinauszulaufen schien, schlug Alcaraz jedoch gnadenlos zu und nutzte gleich seinen ersten Satzball zum 7:5.

In Satz zwei erspielte sich Sinner sowohl beim Stand von 1:1 als auch bei 2:2 jeweils einen Breakball, die der Spanier jedoch beide abwehren konnte. Im Anschluss ließ keiner der beiden Akteure mehr eine Breakchance zu. Der abschließende Tiebreak geriet zu einer engen Angelegenheit, am Ende hatte jedoch "Carlitos" mit 8:6 die Nase vorne.

Zwei Millionen Antrittsgeld

Sinner wird die Niederlage wohl verkraften können. Dem Vernehmen nach kassieren beide Akteure alleine für ihr Antreten bei der Exhibition jeweils zwei Millionen Dollar. In die offizielle Head-to-Head-Bilanz - derzeit führt Alcaraz mit 10:6 - wird die Begegnung ebenfalls nicht einbezogen.

Auch als Formcheck vor den anstehenden Australian Open taugt das Match unter lockerer Atmosphäre wohl nur bedingt. Sowohl Alcaraz als auch Sinner legten sichtlich darauf Bedacht, nicht schon vor dem ersten Grand Slam-Turniers des Jahres alle Karten auf den Tisch zu legen.

Gut möglich, dass man dann allerdings bereits am 1. Februar - dem Tag des Australian Open-Endspiels - sehen wird, wie der tatsächliche derzeitige Leistungsvergleich zwischen dem Spanier und dem Südtiroler im aussieht.