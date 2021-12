Arantxa Sanchez Vicario wird 50

Den unermüdlichen Kampfgeist von Arantxa Sanchez Vicario bekam Steffi Graf 1989 im Finale der French Open zu spüren.

von SID

zuletzt bearbeitet: 18.12.2021, 11:39 Uhr

© Getty Images Arantxa Sanchez

Die deutsche Nummer eins hatte im Vorjahr den bisher einzigartigen Golden Slam erreicht - alle Majorturniere gewonnen und die Goldmedaille in Seoul als I-Tüpfelchen draufgesetzt. Doch in Paris biss sie sich an diesem sonnigen Junitag an der erst 17 Jahre alten Spanierin die Zähne aus.

Mit einem umkämpften Dreisatzsieg machte die Grundlinienspielerin aus Barcelona, die an diesem Samstag 50 Jahre alt wird, den Coup perfekt. Es folgten zwei weitere Titelgewinne in Roland Garros, der Triumph 1994 bei den US Open, sechs Doppeltrophäen bei Grand Slams und auch noch vier Mixed-Titel. Sanchez Vicario war enorm vielseitig und erklomm die Spitze der Weltrangliste im Einzel und im Doppel.

Finanzielle Krise bei Arantxa Sanchez

Entsprechend gut verdiente die Spanierin im Verlauf ihrer Karriere, doch vom ganzen Geld ist offenbar nicht mehr viel übrig. Seit einigen Jahren taucht Sanchez Vicario, die in Miami lebt, immer wieder unerwünscht in den Schlagzeilen auf. Millionenforderungen gegen die Graf-Rivalin kamen an die Öffentlichkeit, von Betrugsverdacht war die Rede.

Sanchez Vicario bezeichnete sich 2018, als die Bank Luxembourg Strafanzeige in Barcelona stellte, als zahlungsunfähig. Ihr Bruder und Ex-Profi Emilio Sanchez habe ihr Millionenvermögen veruntreut. Ihre Gläubigerbank hingegen behauptete, die mehrfache Grand-Slam-Gewinnerin und ihr inzwischen Ex-Mann hätten ihre Vermögenswerte durch verschiedene Mantelgesellschaften verschleiert, um die Schulden nicht begleichen zu müssen.

Inzwischen soll sich Sanchez Vicario laut der Zeitung El Pais geständig gezeigt haben, sie sei "Opfer" ihres Ex-Gatten Josep Santacana gewesen. Das Bild der einstigen spanischen Ikone in der Öffentlichkeit hat unterdessen mächtig gelitten.