Arthur Fils trennt sich von Super-Coach Sebastien Grosjean

Trotz seinem erstmaligen Einzug in die Top 20 nach dem Masters-Event in Indian Wells gab der Franzose Arthur Fils überraschend das Ende der Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Weltranglisten-4. Sebastien Grosjean bekannt.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.03.2025, 11:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Trotz Höchstplatzierung in der Weltrangliste trennt sich Arthur Fils von seinem Super-Coach Sebastien Grosjean.

Sportlich ist Arthur Fils unverkennbar auf dem Weg nach oben. Nach seinem ATP-Premieren-Triumph auf heimischem Boden 2023 in Lyon in der 250er-Kategorie legte der 20-Jährige in der letztjährigen Spielzeit die 500er-Titel in Hamburg und Tokio nach. Auch auf Masters-Ebene zeigt der Trend eindeutig nach oben, wie die Viertelfinal-Teilnahme in Indian Wells mit dem denkbar knappen Aus gegen den ehemaligen US-Open-Champion Daniil Medvedev unterstrich.

Um den letzten Schritt auf Masters-Ebene in Form eines Titels zu gehen, schien der Weltranglisten-18. auch in seinem Team bestens aufgestellt. Seit Beginn des letzten Jahres wurde der frische Top-20-Spieler vom ehemaligen Weltranglisten-4. Sebastian Grosjean betreut, der sich selbst bei einem Masters-Event in die Siegerliste eintragen konnte. Der ehemalige französische Davis-Cup-Kapitän begeisterte 2001 das heimische Publikum in Paris Bercy und schnappte dem Deutschen Tommy Haas mit seinem Turniersieg die sicher geglaubte Teilnahme an der ATP-WM noch vor der Nase weg.

Umso überraschender nun, dass Fils via Social Media die Zusammenarbeit mit Grosjean auf seinem Karrierehoch stehend ohne nähere Angabe von Gründen beendete: „Im gegenseitigen Einvernehmen mit Sebastien haben wir entschieden, unserer Zusammenarbeit ein Ende zu setzen. Ich danke ihm für die Unterstützung während der letzten 15 Monate und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft.“