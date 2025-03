ATP-Masters Indian Wells: Medvedev ringt Fils nach Drama nieder

In einem hochklassigen Dreisatz-Thriller bei schwierigen äußeren Bedingungen besiegte Daniil Medvedev im Viertelfinale des ATP-Masters-Turniers in Indian Wells den mutig aufspielenden Franzosen Arthur Fils.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 13.03.2025, 23:58 Uhr

© Getty Images In einem wahren Thriller konnte Daniil Medvedev in Indian Wells gegen Arthur Fils denkbar knapp die Oberhand behalten.

Nach seiner deutlichen Niederlage im einzigen Aufeinandertreffen 2023 bei den Erste Bank Open in Wien wollte es Arthur Fils gegen den an Nr. 5 gesetzten Daniil Medvedev im Viertelfinale des ATP-Masters-Events in Indian Wells diesmal besser machen.

Doch zu Beginn hatte der Franzose Probleme damit, sein Service zu halten. Nachdem er in seinem ersten Aufschlagspiel noch eine Break-Chance erfolgreich vereiteln konnte, kassierte er zwei Spiele später das Break. Mit Fortschreiten der Partie fand Fils jedoch immer mehr seinen Rhythmus, konnte aber den Rückstand aufgrund zu vieler Eigenfehler bis zum Satzende nicht mehr kompensieren.

Mit Beginn des zweiten Akts agierte der 20-jährige Franzose geduldiger und zwang Medvedev bei längeren Rallyes zu mehr Fehlern. Eine schnelle 3:0-Führung brachte er sicher zum Satzausgleich ins Ziel. Im Entscheidungssatz bekamen die Zuschauer einen Achterbahn-Krimi geboten. Erst holte sich der 29-jährige Medvedev das frühe Break, ehe er nach zwei Aufschlagverlusten in Folge im Hintertreffen lag. Dennoch kehrte der Russe wieder zurück und vertagte die Entscheidung in den Tiebreak. Selbst eine kurze Unterbrechung aufgrund orkanartigen Winds konnte das hohe Level der beiden Protagonisten nicht beeinflussen. Auch im Entscheider sollten die Zuschauer voll auf ihre Kosten kommen, ehe Medvedev seinen vierten Matchball nach einem verschlagenen Volley seines Gegners zum 6:4, 2:6, 7:6 (7)-Erfolg nach 2:25 Stunden verwerten konnte.

Im Halbfinale bekommt es der Weltranglisten-6. mit dem an Nr. 12 gesetzten Dänen Holger Rune zu tun.

Rune dreht Partie gegen Griekspoor

Im ersten Viertelfinale des Tages sah sich Rune dem Zverev-Bezwinger Tallon Griekspoor gegenüber. Dabei wechselte im spannenden ersten Satz das Momentum mehrfach. Nach einer schnellen 2:0-Führung für den Dänen konterte der Niederländer mit vier Spielgewinnen in Folge, ehe der 21-jährige Rune noch einmal zurückkam und den 5:5-Ausgleich herstellen konnte. Nach dem vorentscheidenden Break musste Griekspoor bei eigenem Aufschlag noch vier Break-Chancen seines Gegners vereiteln, ehe er den Satz nach Hause servieren konnte.

Nach dem Satzgewinn hatte Griekspoor sein Pulver aber verschossen und musste den zweiten Durchgang ohne Spielgewinn abgeben. Im dritten Akt stemmte sich der niederländische Davis-Cup-Spieler anfangs noch einmal gegen die Niederlage, konnte aber gegen den immer entfesselter aufspielenden Rune nichts mehr ausrichten, der mit einem Aufschlag-Winner den 5:7, 6:0, 6:3-Endstand besiegelte. Damit feierte Rune im dritten Vergleich den ersten Erfolg gegen Griekspoor.

