ATP Masters Indian Wells: Daniil Medvedev vs. Arthur Fils im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev und Arthur Fils treffen im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 21:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und tennistv.com sowie in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 13.03.2025, 17:59 Uhr

Im Viertelfinale des ATP-1000er-Events in Indian Wells sieht sich der an Nr. 5 gesetzte Daniil Medvedev dem auf Position 20 geführten Arthur Fils gegenüber. Während der Russe ohne Satzverlust in die Runde der letzten Acht spazierte und dabei beim Aufgabe-Sieg gegen Alex Michelsen sogar nur zwei Games zu bestreiten hatte, musste der Franzose gegen Lorenzo Musetti und Marcos Giron jeweils über die volle Distanz gehen.

Auch der direkte Vergleich favorisiert den US-Open-Sieger von 2021, der die bislang einzige Begegnung der beiden Protagonisten 2023 in der Auftaktrunde der Erste Bank Open in Wien glatt in zwei Sätzen für sich entscheiden konnte, ehe er sich im weiteren Turnierverlauf im Finale dem Südtiroler Jannik Sinner geschlagen geben musste.

Medvedev vs. Fils - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniil Medvedev und Arthur Fils gibt es ab ca. 21:00 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW und tennistv.com.

