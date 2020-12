Ashleigh Barty macht einen besonderen Fan glücklich

Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty hat gemeinsam mit ihrem Partner Rado eine Lehrerin überrascht, die die Nummer eins der Welt als Inspiration für ihre Schüler nutzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.12.2020, 16:16 Uhr

Australien war im Jahr 2020 gleich doppelt gebeutelt: zunächst von den verheerenden Buschbränden, dann von der Corona-Pandemie. Letztere scheint auf dem fünften Kontinent aktuell unter Kontrolle zu sein, auch wegen sehr restriktiver Einreisebestimmungen. Womöglich waren es eben jene, die bei Ashleigh Barty den Entschluss haben reifen lassen, ihre Rückkehr auf die WTA-Tour erst für 2021 anzuvisieren. Ähnlich wie Landsmann Nick Kyrgios, der sich den Trip zu den US Open und danach nach Europa ebenfalls geschenkt hat.

Das letzte Wettkampf-Match von Ash Barty datiert von den Australian Open, dort verlor sie gegen Sofia Kenin knapp im Halbfinale. Den besonderen Umständen und Rechenkünsten der WTA sei Dank, hält die Australierin aber nach wie vor die Spitzenposition in der Weltrangliste. Auch aus diesem Grund dient Barty vielen Landsleuten als Inspiration. So auch der Lehrerin Jenny Raison, die in New South Wales unterrichtet. Und Ashleigh Barty gerne als leuchtendes Beispiel für ihre Schülerinnen hernimmt.

Eine davon, Sienna O´Brian, kontaktierte Barty mit der Bitte, Lehrerin Raison mit einem Video-Call zu überraschen. Dabei blieb es aber nicht. Seht selbst.