ASICS-Event in Manhattan: Und plötzlich steht Novak Djokovic im Raum

Bei einer Veranstaltung seines Schuh-Ausrüsters ASICS hat Novak Djokovic ein wenig aus dem Familien-Nähkästchen geplaudert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.08.2024, 03:42 Uhr

© privat/tennisnet Ons Labeur, Eva Lys und Novak Djokovic am Freitagabend beim ASICS-Event in Manhattan

Der Name „Hypebeast“ lässt nicht per se darauf schließen, dass sich diese Location in Lower Manhattan ziemlich schön eingebettet in jenem Teil liegt, den unter Touristen und womöglich auch unter Einheimischen als Chinatown durchgeht. Genau dorthin hatte ASICS am Freitagabend geladen. Und für die Gäste ein stylisches Ambiente mit DJ, einem exquisiten Flying Buffet und sogar einem Schnellzeichner, der Oskar aus seligen „Dalli Dalli“-Zeiten neidisch gemacht hätte, komponiert.

Anlass der Einladung waren selbstredend die anstehenden US Open, die Wände des Hypebeasts zeugten von aufregenden und erfolgreichen Tennisspielern und -innen. Am prominentesten - und zwar in mehrfacher Ausführung: Novak Djokovic.

© privat/tennisnet Das "Hypebeast" war ganz auf ASICS ausgerichtet

Die Goldmedaille der Familie Djokovic

Und es sollte gar nicht solange dauern, bis der frisch gekürte Olympiasieger im Einzel tatsächlich mitten im Raum stand. Neben seinen ASICS-Teamkolleginnen Ons Jabeur und Eva Lys (was für eine Gesellschaft für die junge Deutsche, die sich für das Hauptfeld der US Open qualifizieren konnte).

© privat/tennisnet Professionell ist es auch am Getränkebuffet zugegangen

Das Saal-Mikrophon wurde aber nur dem serbischen Großmeister gereicht. Und Novak Djokovic führte charmant aus, dass seine Kinder mit der Goldmedaille von Paris beinahe ebenso viel Freude hätten wie er selbst. Bis zum Finaltriumph gegen Carlos Alcaraz in wenigen tagen sei der schönste Moment seiner Karriere das Tragen der serbischen Flagge bei der Eröffnungsfeier in London 2012 gewesen. Dieser Moment wurde in Paris abgelöst.

Paolini und Coric kommen auch noch dazu

Lange hat ein Mann wie Djokovic aber nicht Zeit, er musste gleich zur nächsten Veranstaltung weiter. Für Nachschub war aber gesorgt: Denn die ASICS-Botschafter Borna Coric und Jasmine Paolini machten unter dem Applaus der Anwesenden dem Event ihre Aufwartung. Für das im Übrigen galt: Novak Djokovic mag der jüngste 37-Jährige der Welt, vielleicht sogar aller Zeiten sein - den Altersdurchschnitt der ASICS-Fete hat er eher gehoben.

Denn im „Hypebeast“ hatten sich ziemlich viele Hippe, junge Leute versammelt. Und auch den Tennisstars auch sich selbst noch ein bisschen gefeiert.