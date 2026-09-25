ASICS Match-Kollektion im Test: Leicht und funktional auf dem Platz

Leicht, atmungsaktiv und bewegungsfreundlich: Die ASICS Match-Kollektion musste im tennisnet-Test zeigen, ob sie nicht nur optisch, sondern auch funktional auf dem Tennisplatz überzeugen kann.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.09.2026, 19:28 Uhr

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© ASICS Das MATCH TOP für Männer von ASICS

Diana, Eric und Andreas haben die unterschiedlichen Kleidungsstücke über mehrere Wochen getestet. Beim Material sind sich die drei weitgehend einig – bei der Passform gehen die Meinungen dagegen auseinander.

Leichtes Material überzeugt

Eine der größten Stärken der Kollektion ist für die Tester das leichte und atmungsaktive Material. Gerade bei sommerlichen Temperaturen spielt die Kleidung ihre Vorteile aus.

Eric hebt insbesondere das geringe Gewicht des Shirts hervor:

„Das extrem leichte Shirt, die gute Belüftung und vor allem das schnelle Trocknen haben mich überzeugt.“ - Eric

Auch Andreas lobt die zahlreichen perforierten Bereiche, die für eine gute Belüftung sorgen. Das Outfit fühlt sich für ihn auch nach längeren Einheiten angenehm leicht an.

Diana hebt ebenfalls das Material hervor: „Die größte Stärke ist für mich das Material.“

Bewegungsfreiheit und Funktionalität

Auf dem Platz punktet die Match-Kollektion mit viel Bewegungsfreiheit. Die Shorts bietet ausreichend Platz für Tennisbälle und schränkt die Bewegungen auch bei schnellen Aktionen nicht ein.

Ein kleines, aber praktisches Detail sind die Netzeinsätze in den Hosentaschen. Gerade auf Sand können dadurch Sand und kleine Partikel aus der Tasche herausfallen, anstatt sich dort zu sammeln.

Auch die Verarbeitung hinterlässt bei den Testern einen guten Eindruck. Andreas konnte selbst nach mehreren Waschgängen keine auffälligen Veränderungen feststellen.

Bei der Passform wird es individuell

Während beim Material weitgehend Einigkeit herrscht, fällt die Bewertung der Passform unterschiedlich aus.

Eric empfindet die Hose als sehr angenehm. Das Shirt sitzt für seinen Geschmack etwas körperbetonter – wer einen lockereren Schnitt bevorzugt, könnte deshalb eine Nummer größer wählen.

Auch Andreas musste beim Shirt auf eine größere Größe wechseln. In XL fühlte er sich anschließend deutlich wohler und lobte vor allem die Bewegungsfreiheit.

Diana hat dagegen einen anderen Eindruck. Sie bevorzugt einen figurbetonteren Schnitt und empfand sowohl Shirt als auch Hose als eher weit. Besonders die Hose saß für ihre Körperform nicht optimal.

„Insgesamt ist mir das Outfit persönlich etwas zu locker geschnitten und könnte für meinen Geschmack figurbetonter und femininer sein.“ – Diana

© Userin Diana

Die unterschiedlichen Eindrücke zeigen: Bei der Passform kommt es stark auf Körperform und persönliche Vorlieben an.

Pros und Cons

Das gefällt unseren Testern:

Sehr leichtes Material

Gute Atmungsaktivität

Hohe Bewegungsfreiheit

Angenehm bei warmen Temperaturen

Schnelle Trocknung

Hochwertige Verarbeitung

Große Taschen

Praktische Netzeinsätze für Sand

Sportliches Design

Das könnte besser sein:

Passform wird unterschiedlich wahrgenommen

Shirt teilweise relativ körperbetont

Für Diana Shirt und Hose zu weit geschnitten

Langzeit-Haltbarkeit noch nicht abschließend beurteilbar

Fazit

Die ASICS Match-Kollektion überzeugt im Test vor allem mit ihrem leichten und atmungsaktiven Material. Gerade bei intensiven Einheiten und hohen Temperaturen spielt die Kleidung ihre Stärken aus.

Auch praktische Details wie die großen Taschen und die Netzeinsätze kommen bei den Testern gut an. Bei der Passform zeigt sich dagegen, dass die persönlichen Vorlieben eine wichtige Rolle spielen.

Wer beim Tennis Wert auf Leichtigkeit, Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit legt, findet in der Match-Kollektion ein funktionales Outfit für Training und Match. Beim Kauf sollte lediglich darauf geachtet werden, welcher Schnitt den eigenen Vorlieben entspricht.