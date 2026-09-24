ASICS Solution Speed FF 4 Clay im Test: Stabilität trifft Dynamik
Drei Tester, viele Stunden auf dem Sandplatz und ein gemeinsames Testobjekt: Der ASICS Solution Speed FF 4 Clay musste sich im tennisnet-Test unter unterschiedlichen Bedingungen beweisen.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 23.09.2026, 10:55 Uhr
Diana, Eric und Andreas haben den Schuh über mehrere Wochen getestet – und kommen vor allem bei Stabilität, Grip und Dämpfung zu einem positiven Ergebnis. Beim Tragegefühl zeigen sich dagegen individuelle Unterschiede.
Sicher unterwegs auf dem Sandplatz
Eine der größten Stärken des Solution Speed FF 4 Clay ist für alle drei Tester die Stabilität. Gerade bei schnellen Richtungswechseln, Sprints und beim Rutschen vermittelt der Schuh ein hohes Maß an Sicherheit.
Diana, die bereits seit vielen Jahren Schuhe aus der Solution-Speed-Reihe trägt, hebt besonders die Kombination aus Stabilität und Dämpfung hervor.
„Gerade bei schnellen Richtungswechseln, beim Rutschen und auch auf rutschigerem Untergrund empfinde ich die Stabilität als besonders gut.“ – Diana
Auch Eric ist von der Kombination der Eigenschaften angetan:
„Der Schuh bietet für mich eine sehr gute Kombination aus Stabilität, Dämpfung, geringem Gewicht und Komfort.“ – Eric
Andreas bestätigt den stabilen Eindruck und hebt vor allem die seitlichen Verstärkungen und die Mittelfußkonstruktion hervor.
Grip und Dämpfung überzeugen
Auf Sand spielt der Solution Speed FF 4 Clay seine Stärken besonders aus. Der Grip wird von den Testern durchweg positiv bewertet. Schnelle Antritte, Richtungswechsel und kontrollierte Rutschbewegungen lassen sich sicher ausführen.
Auch bei der Dämpfung sammelt der Schuh Pluspunkte. Gerade bei intensiven Bewegungen und abruptem Abstoppen bietet er ausreichend Unterstützung. Eric schätzt dabei vor allem das Zusammenspiel aus Dämpfung und relativ geringem Gewicht.
Das Bewegungsgefühl fällt entsprechend dynamisch aus. Der Schuh wirkt nicht klobig und unterstützt schnelle Aktionen auf dem Platz.
Beim Komfort gehen die Meinungen auseinander
Während Eric den Schuh bereits von Beginn an als sehr bequem empfindet, benötigen Diana und Andreas etwas mehr Eingewöhnung. Diana empfindet den Schuh als eher fest und eng, sieht darin aufgrund der guten Stabilität aber keinen entscheidenden Nachteil.
Andreas beschreibt seine ersten Erfahrungen etwas kritischer:
„Nach der ersten Spielstunde dachte ich, dass der Schuh absolut nichts für mich ist.“ - Andreas
Nach mehreren weiteren Spielstunden gewöhnt er sich jedoch an die Konstruktion und bewertet den Schuh anschließend deutlich positiver.
Damit zeigt sich: Der Solution Speed FF 4 Clay ist eher direkt und performance-orientiert als besonders weich und komfortbetont. Ob das gefällt, hängt letztlich stark von Fußform und persönlicher Vorliebe ab.
Verarbeitung und Belüftung
Auch bei der Verarbeitung hinterlässt der Schuh einen hochwertigen Eindruck. Verstärkungen im Seitenbereich und an den Ösen sorgen für zusätzlichen Halt. Die Belüftung wird grundsätzlich als gut bewertet, wobei bei hohen Temperaturen natürlich auch dieser Schuh an seine Grenzen kommt.
Eine abschließende Aussage zur langfristigen Haltbarkeit ist nach dem Testzeitraum noch nicht möglich.
Pros und Cons
Das gefällt unseren Testern:
- Sehr gute Stabilität
- Starker Grip auf Sand
- Gute Dämpfung
- Dynamisches Bewegungsgefühl
- Gute seitliche Unterstützung
- Hochwertige Verarbeitung
- Angenehme Belüftung
Das könnte besser sein:
- Teilweise festes und enges Tragegefühl
- Eingewöhnungsphase je nach Fußform möglich
- Fersenhalt kann individuell angepasst werden müssen
- Langzeit-Haltbarkeit noch nicht abschließend beurteilt
Fazit
Der ASICS Solution Speed FF 4 Clay präsentiert sich im Test als dynamischer und stabiler Sandplatzschuh. Besonders bei schnellen Richtungswechseln, Sprints und Rutschbewegungen überzeugt er unsere Tester.
Beim Komfort fallen die Erfahrungen unterschiedlicher aus. Während Eric sich sofort wohlfühlt, benötigen Diana und Andreas etwas Zeit, um sich an das direkte Tragegefühl zu gewöhnen.
Wer einen stabilen Tennisschuh mit starkem Grip, guter Dämpfung und dynamischem Spielgefühl sucht, findet im Solution Speed FF 4 Clay einen interessanten Kandidaten für den Sandplatz.