ASICS Solution Speed FF 4 Clay im Test: Stabilität trifft Dynamik

Drei Tester, viele Stunden auf dem Sandplatz und ein gemeinsames Testobjekt: Der ASICS Solution Speed FF 4 Clay musste sich im tennisnet-Test unter unterschiedlichen Bedingungen beweisen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.09.2026, 10:55 Uhr

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© ASICS Der ASICS Solution Speed FF 4 Clay für Frauen und Männer

Diana, Eric und Andreas haben den Schuh über mehrere Wochen getestet – und kommen vor allem bei Stabilität, Grip und Dämpfung zu einem positiven Ergebnis. Beim Tragegefühl zeigen sich dagegen individuelle Unterschiede.

Sicher unterwegs auf dem Sandplatz

Eine der größten Stärken des Solution Speed FF 4 Clay ist für alle drei Tester die Stabilität. Gerade bei schnellen Richtungswechseln, Sprints und beim Rutschen vermittelt der Schuh ein hohes Maß an Sicherheit.

Diana, die bereits seit vielen Jahren Schuhe aus der Solution-Speed-Reihe trägt, hebt besonders die Kombination aus Stabilität und Dämpfung hervor.

„Gerade bei schnellen Richtungswechseln, beim Rutschen und auch auf rutschigerem Untergrund empfinde ich die Stabilität als besonders gut.“ – Diana

Auch Eric ist von der Kombination der Eigenschaften angetan:

„Der Schuh bietet für mich eine sehr gute Kombination aus Stabilität, Dämpfung, geringem Gewicht und Komfort.“ – Eric

© User Eric

Andreas bestätigt den stabilen Eindruck und hebt vor allem die seitlichen Verstärkungen und die Mittelfußkonstruktion hervor.

Grip und Dämpfung überzeugen

Auf Sand spielt der Solution Speed FF 4 Clay seine Stärken besonders aus. Der Grip wird von den Testern durchweg positiv bewertet. Schnelle Antritte, Richtungswechsel und kontrollierte Rutschbewegungen lassen sich sicher ausführen.

Auch bei der Dämpfung sammelt der Schuh Pluspunkte. Gerade bei intensiven Bewegungen und abruptem Abstoppen bietet er ausreichend Unterstützung. Eric schätzt dabei vor allem das Zusammenspiel aus Dämpfung und relativ geringem Gewicht.

Das Bewegungsgefühl fällt entsprechend dynamisch aus. Der Schuh wirkt nicht klobig und unterstützt schnelle Aktionen auf dem Platz.

Beim Komfort gehen die Meinungen auseinander

Während Eric den Schuh bereits von Beginn an als sehr bequem empfindet, benötigen Diana und Andreas etwas mehr Eingewöhnung. Diana empfindet den Schuh als eher fest und eng, sieht darin aufgrund der guten Stabilität aber keinen entscheidenden Nachteil.

Andreas beschreibt seine ersten Erfahrungen etwas kritischer:

„Nach der ersten Spielstunde dachte ich, dass der Schuh absolut nichts für mich ist.“ - Andreas

Nach mehreren weiteren Spielstunden gewöhnt er sich jedoch an die Konstruktion und bewertet den Schuh anschließend deutlich positiver.

Damit zeigt sich: Der Solution Speed FF 4 Clay ist eher direkt und performance-orientiert als besonders weich und komfortbetont. Ob das gefällt, hängt letztlich stark von Fußform und persönlicher Vorliebe ab.

Verarbeitung und Belüftung

Auch bei der Verarbeitung hinterlässt der Schuh einen hochwertigen Eindruck. Verstärkungen im Seitenbereich und an den Ösen sorgen für zusätzlichen Halt. Die Belüftung wird grundsätzlich als gut bewertet, wobei bei hohen Temperaturen natürlich auch dieser Schuh an seine Grenzen kommt.

Eine abschließende Aussage zur langfristigen Haltbarkeit ist nach dem Testzeitraum noch nicht möglich.

Pros und Cons

Das gefällt unseren Testern:

Sehr gute Stabilität

Starker Grip auf Sand

Gute Dämpfung

Dynamisches Bewegungsgefühl

Gute seitliche Unterstützung

Hochwertige Verarbeitung

Angenehme Belüftung

Das könnte besser sein:

Teilweise festes und enges Tragegefühl

Eingewöhnungsphase je nach Fußform möglich

Fersenhalt kann individuell angepasst werden müssen

Langzeit-Haltbarkeit noch nicht abschließend beurteilt

Fazit

Der ASICS Solution Speed FF 4 Clay präsentiert sich im Test als dynamischer und stabiler Sandplatzschuh. Besonders bei schnellen Richtungswechseln, Sprints und Rutschbewegungen überzeugt er unsere Tester.

Beim Komfort fallen die Erfahrungen unterschiedlicher aus. Während Eric sich sofort wohlfühlt, benötigen Diana und Andreas etwas Zeit, um sich an das direkte Tragegefühl zu gewöhnen.

Wer einen stabilen Tennisschuh mit starkem Grip, guter Dämpfung und dynamischem Spielgefühl sucht, findet im Solution Speed FF 4 Clay einen interessanten Kandidaten für den Sandplatz.