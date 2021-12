Aslan Karatsev als meist verbesserter Spieler des Jahres ausgezeichnet

Aslan Karatsev wurde am Mittwoch im Zuge der ATP Awards zu jenem Spieler gekürt, der sich in der Saison 2021 am meisten verbessern konnte.

Aslan Karatsev wurde mit dem ATP-Award für dem meist verbesserten Spieler der Saison 2021 ausgezeichnet

Große Ehre für Aslan Karatsev: Der 28-jährige Russe wurde im Zuge der ATP Awards, die in dieser Woche besondere Errungenschaften auf der Tour der besten Tennisspieler der Welt honorieren sollen, mit jenem Award ausgezeichnet, der ihm die größte Verbesserung aller Spieler im Jahr 2021 attestiert. Mit gutem Grund, immerhin konnte sich Karatsev in diesem Spieljahr von Platz 112 der ATP-Charts zwischenzeitlich bis auf Platz 15 nach vorne spielen.

Maßgeblich verantwortlich dafür war zweifelsohne der bärenstarke und mindestens ebenso überraschende Saisonstart des Russen, als sich Karatsev bei den Australian Open aus der Qualifikation ins Semifinale spielte. Und auf dem Weg dorthin Diego Schwartzman, Felix Auger-Aliassime und Grigor Dimitrov aus dem Weg räumte, ehe gegen den späterern Triumphator Novak Djokovic Endstation sein sollte.

Zwei Titel und zwei große Siege für Karatsev

"Ich bin wirklich glücklich, diesen Preis zu gewinnen", wird Aslan Karatsev auf der Homepage der ATP zitiert. "Es bedeutet mir sehr viel, und ich bin wirklich glücklich, diese Auszeichnung zu erhalten. Ich danke Ihnen sehr." Für Karatsev sollte der Halbfinaleinzug in Down Under der Durchbruch in einer großartigen Saison darstellen, in der der 28-Jährige mit Novak Djokovic und Daniil Medvedev immerhin die Nummer eins und die Nummer zwei der Weltrangliste besiegen konnte.

Insgesamt heimste Karatsev 2021 zwei Titel auf der ATP-Tour (Dubai, Moskau) ein, in Belgrad erreichte der 28-Jährige zudem das Endspiel. Bereits zuvor durften sich Nicolas Mahut und Pierre-Hughes Herbert (Fan´s Favorite Doppel-Team), Mackenzie McDonald (Comeback-Spieler des Jahres), Facundo Lugones (Trainer des Jahres, Cameron Norrie) und Marcus Daniell (Arthur Ashe Humanitarian des Jahres) über ATP Awards freuen.