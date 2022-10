ATP 250 Neapel: Unspielbare Bedingungen

In Neapel sollen ab dem heutigen Montag, den 17. Oktober, bei einem neuen ATP-Tour-250-Turnier die Matches des Hauptfeldes stattfinden. Doch aufquellende Bodenbeläge und abstehende Teppichnähte stellen die Organisatoren vor ein Problem.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 17.10.2022, 07:19 Uhr

© Gettyimages Unbespielbare Plätze in Neapel

Am Samstag konnte auf den Plätzen der Tennisanlage in Neapel nicht gespielt werden. Regen ließ die Plätze aufquellen und es lösten sich Teile des Belags. Deswegen wurden die Qualifikationsspiele in einen rund 20 Kilometer entfernten Club in Pozzuoli verlegt. Die zweite Runde soll morgen auf der geplanten Anlage in Neapel stattfinden. Die Organisation plant, dass die Erstrundenmatches gegen Montagnachmittag starten können.

Berrettini, Carreno Busta und Bautista Agut am Start

In der drittgrößten Stadt Italiens sollen ab Montag unter anderem Matteo Berrettini, Pablo Carreno Busto und Roberto Bautista Agut aufschlagen. Auch die italienische Besetzung kann sich sehen lassen. Je nach Ausgang des Qualifyings sind zwischen zehn und sechs Spieler am Start. Darunter Lorenzo Musetti, Fabio Fognini und Lorenzo Sonego.

Misolic in Runde zwei

Der 21-jährige Filip Misolic besiegte in der ersten Qualifikationsrunde den Italiener Francesco Maestrelli 6:3, 6:4. Morgen tritt er gegen Francesco Passaro (Weltranglistenplatz 126) an. Misolic ist gerade auf Platz 10 des Race to Milan zu finden (370 Weltranglistenpunkte) und müsste den Schweizer Dominic Stricker, der momentan 390 ATP-Ranking-Punkte zu verzeichnen hat, überholen. Das ATP-Endspiel der NextGen findet vom 8.-12. November in Mailand statt.