ATP Acapulco: Alexander Zverev beim "Heimturnier" auch 2024 dabei

Alexander Zverev wird auch 2024 bei einem seiner Lieblingsturniere aufschlagen - und trifft in Acapulco auf richtig starke Konkurrenz

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.01.2024, 19:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images 2021 hat Alexander Zverev in Acapulco den Titel geholt

Alexander Zverev hat per se ja zwei Heimturniere: Jenes im Monte-Carlo Country Club, schließlich wohnt die deutsche Nummer eins seit Jahren im Fürstentum. Und dann natürlich auch jenes am Hamburger Rothenbaum in seiner Geburtsstadt. Aber wo es für zwei langt, da geht sich ein drittes auch noch aus: Denn bei kaum einem anderen Event fühlt sich Zverev so wohl wie in Acapulco. Das mag auch daran liegen, dass Zverev seinen Tag gerne etwas später beginnt - und in Acapulco aufgrund der klimatischen Umstände immer erst am Abend, auch am späteren, gespielt wird. Und so nebenbei hat der 26-Jährige vor drei Jahren auch den Titel geholt.

Kein Wunder also, dass sich Zverevs Name auch in diesem Jahr auf der Teilnehmerliste des ATP-Tour-500-Turniers findet. Die Konkurrenz kann sich aber sehen lassen, angefangen bei Holger Rune, dem Schützling von Boris Becker, oder Stefanos Tsitsipas (gegen den Zverev 2021 das Endspiel gewann) und Taylor Fritz. Der eine starke US-amerikanische Armada mit Frances Tiafoe, Tommy Paul, Ben Shelton Christopher Eubanks anführt.

Als Titelverteidiger geht Alex de Minaur ins Rennen, der Australier hat in diesem Jahr beim United Cup ja schon gegen Zverev (und davor auch gegen Novak Djokovic) gewonnen. Nicht unterschätzen sollte man Grigor Dimitrov, der zu Saisonbeginn den Titel in Brisbane geholt hat. Und auch Casper Ruud scheint wieder auf dem Weg nach oben zu sein.