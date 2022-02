ATP Acapulco: Alexander Zverev gewinnt Rekordmatch - Ende erst um 4.55 Uhr in der Nacht!

Alexander Zverev (ATP-Nr. 3) hat sein Auftaktspiel beim ATP-500er-Turnier in Acapulco gewonnen: Er schlug Jenson Brooksby nach Abwehr von zwei Matchbällen mit 3:6, 7:6 (10) und 6:2. Das Match endete erst um 4.55 Uhr Ortszeit, so spät wie noch kein Tennisspiel zuvor.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.02.2022, 12:07 Uhr

© Getty Images

Was für ein Tag, was für eine Nacht in Acapulco! Und kurz vor Sonnenaufgang dann stand Alexander Zverev endlich als Sieger fest.

Das Matchende um 4.55 Uhr Ortszeit, es war das späteste bei einem Tennismatch seit Beginn der Aufzeichnungen. Den vorherigen Rekord hatte Lleyton Hewitt und Macos Baghdatis bei den Australian Open 2008 aufgestellt, die beiden bekämpften sich damals bis 4.34 Uhr Melbourner Zeit.

Zverev hatte den ersten Satz durch ein grausames Aufschlagspiel beim 3:3 verloren - zwei leichte Fehler und zwei üble Doppelfehler brachten Brooksby hier das entscheidende Break.

Alexander Zverev vor Krämpfen in Satz 3

Der zweite Durchgang dann Spannung pur! Endlose Ballwechsel en masse, mit dem variablen US-Amerikaner auf der einen, dem rhythmischen Hamburger auf der anderen Seite. Brooksby varrierte fein mit Tempowechseln und Winkeln, zwei Matchbälle aber konnte er nicht verwerten, Zverev agierte hierbei stark. Am Ende fasste er sich ein Herz und donnerte eine Rückhand die Linie entlang zum Satzausgleich. Wahnsinn: Alleine der zweite Satz dauerte 111 Minuten!

Brooksby, Weltranglisten-47., ließ sich davon zunächst nicht beeindrucken, eröffnete den dritten Satz mit einem feinen Stopp. Zverev breakte schließlich, stand aber kurz vor Krämpfen und setzte sich fortan nicht mehr hin beim Seitenwechsel. Das Doppelbreak zum 5:2, es war schließlich die Entscheidung.

Zverev ist der Titelverteidiger in Acapulco, im Vorjahr hatte im Finale gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen.

Isner, Kozlov, Zverev: Drei 3-Stunden-Krimis in einer Nacht!

Der Grund für das so späte Matchende zwischen Zverev und Brooksby: Bereits John Isner und Fernando Verdasco hatten sich 3 Stunden und 13 Minuten lang bespielt (Isner siegte 7:5, 6:7, 7:6), danach hatten Stefan Kozlov und Grigor Dimitrov (Kozlov gewann 7:6, 5:7, 6:3) mit 3 Stunden und 21 Minuten eines draufgesetzt.

Völlig verrückt: Isner/Verdasco hatten zunächst den Rekord für das längste Match in Acapulco aufgestellt, kurz später wurden sie von Kozlov/Dimitrov übertrumpft.

Und nun hätten Zverev und Brooksby auch in dieser Beziehung noch fast eins draufgesetzt: Ihr Match dauerte 3 Stunden und 20 Minuten.

Zum Einzel-Draw in Acapulco