ATP Acapulco: Alexander Zverev trotzt Erdbeben und Dominik Koepfer, Finale gegen Stefanos Tsitsipas

Beim ATP-500-Turnier in Acapulco kommt es zum Traumfinale zwischen Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas. Beide setzten sich in ihrer jeweiligen Halbfinalpartie in zwei Sätzen durch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.03.2021, 08:05 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Alexander Zverev schlug Landsmann Dominik Koepfer in zwei Sätzen

Eine viel bessere Antwort auf das Erstrundenaus in Rotterdam hätte Alexander Zverev nicht geben können: Der Deutsche steht beim ATP-500-Event in Acapulco ohne Satzverlust im Finale und wird in Mexiko (Sonntag, ab 04:00 Uhr MEZ) um seinen insgesamt 14. Titel auf der Tour spielen.

Im Halbfinale hätte Zverev aber beinahe über die volle Distanz gehen müssen, lag er im zweiten Durchgang gegen Landsmann Dominik Koepfer doch bereits mit 2:5 zurück. Doch der 23-Jährige schaffte gerade noch rechtzeitig das Rebreak und fixierte im anschließenden Tiebreak den 6:4 und 7:6 (5)-Erfolg.

Erdbeben sorgt für Aufregung

"Es ist im Moment schwierig, gegen ihn zu spielen. Er hat gezeigt, dass er auf diesem Level sehr gut spielen kann. Ich habe kein schlechtes Match gezeigt und er hat es mir schwer gemacht", meinte der an Position zwei gesetzte Zverev nach dem Match.

Der gebürtige Hamburger hatte sich Anfang des zweiten Satzes auch nicht von einem Erdbeben der Stärke 5,7 aus der Ruhe bringen lassen. "Die Lichter fingen an zu zittern, aber die Zuschauer spürten es mehr als wir. Wir rannten auf dem Platz herum und mussten einen Punkt während des Erdbebens spielen. Wir haben nicht viel gespürt. Man weiß natürlich, dass das in Acapulco passieren kann."

Tsitsipas stoppt Musetti

Im Finale trifft Zverev nun auf den topgesetzten Stefanos Tsitsipas. Der Weltranglistenfünfte beendete in seiner Halbfinalbegegnung den tollen Lauf des italienischen Youngsters Lorenzo Musetti dank eines klaren 6:1 und 6:3-Erfolges.

Im Head to Head zwischen Zverev und Tsitsipas führt der Grieche mit 5:1. Der bislang einzige Sieg des Deutschen datiert aus dem Premierenduell im Jahr 2018, die vergangenen fünf Aufeinandertreffen gingen allesamt an den Mann aus Athen.

Hier das Einzel-Tableau in Acapulco