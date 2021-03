ATP Acapulco: Alexander Zverev eröffnet gegen Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas trifft auf Benoit Paire

Alexander Zverev bekommt es in der ersten Runde des ATP-500-Turniers in Acapulco mit dem spanischen Youngster Carlo Alcaraz zu tun. Angeführt wird das Feld in Mexiko von Stefanos Tsitsipas. Der Grieche wird sein erstes Match gegen Benoit Paire bestreiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.03.2021, 22:43 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev bilden in Acapulco das topgesetzte Duo

Abseits des Platzes gab es für Alexander Zverev erst unlängst gute Nachrichten, sportlich lief es zuletzt beim ATP-500-Turnier in Rotterdam mit einer Erstrundenniederlage gegen Alexander Bublik nicht nach Wunsch. Beim Event in Acapulco will der Deutsche nun für Wiedergutmachung sorgen, die Auslosung meinte es mit ihm zunächst allerdings nicht ganz so gut.

Denn Zverev trifft zum Auftakt auf den erst 17-jährigen Spanier Carlos Alcaraz, den zahlreiche Beobachter des Tenniszirkus zu den heißesten Zukunftsaktien des Sports zählen. Sollte sich der Weltranglistensiebente, der im Vorjahr bereits in Runde zwei an Tommy Paul scheiterte, gegen den Iberer durchsetzen, bekäme er es danach mit Steve Johnson oder Laslo Djere zu tun.

Tsitsipas in Runde zwei gegen Isner?

Programmgemäß würde es für den an Position zwei gesetzten Zverev im Viertelfinale gegen den Norweger Casper Ruud gehen, ehe in der Vorschlussrunde Milos Raonic oder Fabio Fognini warten könnte. Auch der zweite Deutsche im Feld, Dominik Koepfer, ist ein möglicher Halbfinalgegner Zverevs. Koepfer spielt in der ersten Runde gegen Lokalmatador Gerardo Lopez Villasenor.

Angeführt wird das Teilnehmerfeld in Acapulco von Stefanos Tsitsipas. Der Grieche bekommt es zu Beginn des Turniers mit Enfant terrible Benoit Paire zu tun und könnte bereits in der zweiten Runde auf den aufschlagstarken US-Amerikaner John Isner treffen. Gemäß der Setzliste ginge es in der Runde der letzten Acht für Tsitsipas gegen Felix Auger-Aliassime, im Halbfinale drohen Diego Schwartzman oder Grigor Dimitrov als potentielle Gegner.

Hier das Einzel-Draw in Acapulco