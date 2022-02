ATP Acapulco: Autsch, das ging ins Auge - John Millman mit skurriler Verletzung

John Millman muss im Achtelfinale des ATP-World-Tour-500-Turniers in Acapulco wegen einer Augenverletzung aufgeben. Wie es zu der Blessur kam, ist allerdings äußert erstaunlich.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.02.2022, 16:32 Uhr

© Getty Images John Millman verletzte sich versehentlich selbst am Auge

Es ist nicht einmal noch die Hälfte der Turnierwoche beim ATP-World-Tour-500-Event in Acapulco erreicht, doch schon jetzt kann die Veranstaltung auf einige Schlagzeilen verweisen, die nicht nur in der Tennis-Bubble für Aufsehen sorgten. War zunächst das späte Matchende von Alexander Zverevs Erstrundenbegegnung in aller Munde, überflutete der maßlose Ausraster des Deutschen in der Doppelkonkurrenz am Dienstag die digitalen Medien.

Ein wenig untergegangen ist hingegen eine skurrile Geschichte, die sich auf dem zweiten Außenplatz der Tennisanlage in der mexikanischen Küstenstadt ereignete. Da trafen Dienstag um circa 20:00 Uhr Ortszeit der US-Amerikaner Marcos Giron und der mit einem Special Exempt ausgestattete John Millman aus Australien zu ihrer Erstrunden-Begegnung zusammen.

Absurdes Missgeschick führt zur Aufgabe

Millman war in der Vorwoche in Delray Beach überraschend bis ins Semifinale vorgedrungen, besiegte auf dem Weg dorthin neben seinem Acapulco-Auftaktgegner Giron auch den aufstrebenden US-Boy Maxime Cressy und den Bulgaren Grigor Dimitrov, bevor dann in der Vorschlussrunde gegen Aufschlagriesen Reilly Opelka in drei knappen Tiebreak-Sätzen Schluss war.

Beim neuerlichen Duell gegen Giron erwischte der US-Amerikaner den besseren Start, holte sich Satz eins mit 7:6 (3) und führte auch im zweiten Durchgang mit Break 2:0. Millman war von einer Niederlage oder gar einer Aufgabe noch eine gutes Stück entfernt - doch dann passierte das ungeplante Missgeschick. Beim Versuch einen anrauschenden Ball von der anderen Seite direkt mit dem Schläger anzunehmen, um ihn sich für ein Service vorzubereiten, prallt die gelbe Filzkugel so unglücklich vom Schläger ab, dass sie den Mann aus "Down under" direkt am rechten Aug trifft.

Das Match war in weiterer Folge für den aktuell Weltranglisten-80. vorbei, allzu schlimmes dürfte bei dem Zwischenfall allerdings nicht passiert sein. Millman präsentierte sich schon wenige Stunden später auf Instagram mit einem zugepflasterten Sehorgan und der etwas selbstveralbernden Zeile: "Immer auf den Ball achten".