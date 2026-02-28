ATP Acapulco: Cobolli und Tiafoe im Endspiel der bislang Enttäuschten

Flavio Cobolli und Frances Tiafoe sind ins Finale des ATP-Tour-500-Turniers in Acapulco eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.02.2026, 07:55 Uhr

© Getty Images Flavio Cobolli peilt in Acapulco seinen dritten Titel auf der ATP-Tour an

Das Tennisjahr 2026 ist für Flavio Cobolli bislang überhaupt nicht nach Wunsch gelaufen. Der Italiener, im November noch strahlender Held der italienischen Davis-Cup-Sieger, war sogar mit einer 3:5-Matchbilanz nach Acapulco angereist. Einer dieser drei Siege gelang ihm mit Ach und Krach gegen Stan Wawrinka beim United Cup.

In Mexiko scheint Cobolli aber seinen Flow schön langsam wieder zu finden. Im Halbfinale des 500ers in Acapulco gewann er gegen Miomir Kecmanovic mit 7:6 (5), 3:6 und 6:4. Kecmanovic hatte ja im Achtelfinale den Turnierfavoriten Alexander Zverev aus dem Tableau gekegelt. Cobolli bewies dabei große Comeback-Qualitäten: Im Entscheidungssatz lag er schon mit 1:3 zurück, gewann aber danach fünf der letzten sechs Spiele.

Zverev und Erler im Doppel-Finale

Und nun kommt es im Endspiel zum Treffen mit einem weiteren Mann, der in den letzten Wochen (ja: Monaten) unter seinen Ansprüchen geblieben ist: Frances Tiafoe nämlich. „Big Foe“ besiegte in einem rein amerikanischen Duell Brandon Nakashima mit 3:6, 7:6 (5) und 6:4. Beim Stand von 5:2 im dritten Durchgang servierte Tiafoe schon zum Einzug ins Finale, Nakashima kam noch einmal zurück. Nach 2:51 Stunden Spielzeit war der Finaleinzug aber besiegelt.

Der bislang letzte Titel von Frances Tiafoe liegt schon ziemlich weit zurück: Den holte er nämlich 2023 auf dem Rasen von Stuttgart. Insgesamt hält Tiafoe bei drei Championships. Flavio Cobolli hat deren zwei geholt, bei de 2025: zunächst in Bukarest, danach am Hamburger Rothenbaum.

Das Doppel-Finale hat derweil einen deutschsprachigen Anstrich. Denn sowohl Alexander Zverev mit Partner Marcelo Melo wie auch Alexander Erler an der Seite von Robert Galloway konnten ihre Halbfinal-Partien am Donnerstag (Ortszeit) gewinnen.

