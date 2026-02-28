ATP Acapulco: Zverev und Erler treffen sich im Doppel-Finale

Sowohl Alexander Zverev wie auch Alexander Erler sind beim ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco mit ihren jeweiligen Partnern ins Doppel-Endspiel eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.02.2026, 06:26 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev spielt um seinen dritten Doppel-Titel

Das Doppel-Endspiel in Acapulco wird einen starken deutschsprachigen Anstrich haben. Denn sowohl Alexander Zverev an der Seite von Marcelo Melo wie auch Alexander Erler gemeinsam mit Robert Galloway konnten ihre Halbfinale-Matches für sich entscheiden.

Zverev und Melo gewannen gegen Rodrigo Pacheco und Rafael Jodar mit 6:3 und 7:5. Für Marcelo Melo steht nun der zweite Turniersieg innerhalb von acht Tagen auf dem Spiel - denn in Rio de Janeiro hatte er an der Seite seines Landsmanns Joao Fonseca den Titel geholt. Für Melo geht es um Turniersieg Nummer 42, für Alexander Zverev um den dritten - 2019 hat er mit Bruder Mischa in Acapulco schon gewonnen.

Auch Erler hat schon einen Acapulco-Titel

Erler und Galloway bezwangen Vasall Kurkov und Bart Stevens souverän mit 6:3 und 6:2. Der Österreicher könnte mit dem Titelgewinn in Acapulco zweistellig werden - bislang stehen neun Turniesieg in seiner Bilanz. Und einen davon hat Erler vor drei Jahren mit Lucas Miedler in Acapulco geholt. Mit Robert Galloway triumphierte der Tiroler im vergangenen Jahr in Stpckholm.

Im Einzel steht erst ein Finalist fest: Flavio Cobolli gewann gegen Miomir Kecmanovic nämlich mit 7:6 (3), 3:6 und 6:4. Der Italiener spielt im Endspiel entweder gegen Frances Tiafoe oder Brandon Nakashima.

Hier das Doppel-Tableau in Acapulco

