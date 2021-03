ATP Acapulco: Der siebte Matchball sitzt - Teenager Musetti im Halbfinale

Lorenzo Musetti steht im Halbfinale des ATP-Tour-500.Turniers in Acapulco. Der Italiener bezwang Grigor Dimitrov mit 6:4 und 7:6 (3) und spielt nun gegen Stefanos Tsitsipas.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.03.2021, 08:28 Uhr

© Getty Images Moment, bitte: Ich möchte noch weiter spielen - Lorenzo Musetti in Acapulco

Weit nach Mitternacht sahen die Spieler im letzten Viertelfinale von Acapulco 2021 immer noch so aus, als wären sie gerade in voller Montur in einen Pool gesprungen. Lorenzo Musetti und Grigor Dimitrov bemühten sich bei Temperaturen von mindestens 27 Grad um einen Platz in der Vorschlussrunde, der nach einer Spielzeit von 2:08 Stunden an den Italiener ging. Aber nicht ohne Drama. Nach gewonnenem ersten Satz erarbeitete sich Musetti beim Stand von 5:4 in Durchgang zwei vier Matchbälle bei Aufschlag Dimitrov, der Bulgare wehrte diese ebenso ab wie den nächsten bei 6:5 für Musetti.

Im Tiebreak ließ der 19-Jährige bei 6:2 erneut eine Chance liegen, der Matchball hatte dann aber alles in sich, was dieses Match ausgezeichnet hat: einen Vorhandstopp Musettis, einen nicht ganz optimalen Smash von Dimtrov, Musetti kann kontern, Dimitrov legt den Ball mit der Vorhand ins Aus. Da musste der Außenseiter erst einmal ein paar Sekunden auf dem Rücken liegend verschnaufen. Schließlich hatte Lorenzo Muasetti vor dem Turnier in Acapulco auf ATP-Level noch kein Match auf Hartplatz gewonnen. Und dieser allererste Sieg gegen Diego Schwartzman war auch nicht gerade unspektakulär ausgefallen: Da konnte Musetti erst seine sechste Chance auf den Matchgewinn nutzen.

Tsitsipas und Zverev auf Finalkurs

Im Halbfinale wartet mit Stefanos Tsitsipas nun der Turnierfavorit auf Musetti. Der Grieche behielt gegen Félix Auger-Aliassime zum dritten Mal in Folge die Oberhand, gewann mit 7:5, 4:6 und 6:3. Dieses Match dauerte übrigens kürzer an als die Zwei-Satz-Partie zwischen Dimitrov und Musetti. Der Italiener wird durch das Erreichen des Halbfinales erstmals in die Top 100 der ATP-Weltrangliste einziehen.

Das zweite Match der Vorschlussrunde wird eine rein deutsche Angelegenheit: Alexander Zverev musste zu seinem Viertelfinale gar nicht antreten, Gegner Casper Ruud hatte vor dem Spiel zurückgezogen. Dominik Koepfer dagegen setzte seinen Siegeszug in Acapulco fort, gewann gegen Cameron Norrie aus Großbritannien mit 7:5 und 6:4.

