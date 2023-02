ATP Acapulco: Die NextGen hat endgültig übernommen

Das Teilnehmerfeld beim ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco ist wie jedes Jahr exquisit. Allerdings: weder Rafael Nadal noch Novak Djokovic sind in Mexiko in diesem Jahr am Start.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.01.2023, 21:55 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz wird in Acapulco auf den Titel losgehen

Was war das für ein Einstand in die Tennissaison 2022 von Rafael Nadal: nach dem erfolg beim Vorbereitungsturnier in Melbourne gewann der Spanier ebendort auch gleich die Australian Open. Und legte in Acapulco gleich noch einmal nach. zur Titelverteidigung wird es indes nicht kommen: Nadal ist bekanntlich verletzt, kuriert sich zuhause auf Mallorca aus.

Novak Djokovic wird in Acapulco ebenfalls fehlen, wohl auch, weil er danach weder in Indian Wells noch in Miami spielen darf. Und so, wenn es sein verletzter Oberschenkel erlaubt, lieber in Dubai aufschlägt.

Alcaraz verliert die Nummer eins

Bühne frei also für jene Spieler, die entweder aktuell oder bis vor kurzem noch zur #NextGen gezählt haben. Da wäre zunächst einmal Carlos Alcaraz, der bei den Australian Open nicht mitspielen konnte und seine Spitzenposition in den ATP-Charts an Novak Djokovic verlor. Oder schlägt die große Stunde für Stefanos Tsitsipas, der bekanntlich noch kein Turnier der ATP-Tour-500-Kategorie gewinnen konnte? Oder vielleicht Vorjahres-Finalist Cameron Norrie?

Da könnten Casper Ruud und Holger Rune, die beiden tapferen Skandinavier etwas dagegen haben. Oder aber die Us-amerikanische Phalanx, angeführt von Taylor Fritz, Frances Tiafoe und Tommy Paul. In Zahlen heißt das übrigens: Sieben der aktuell 14 besten Spieler der Welt werden in Acapulco aufschlagen. Für großes Tennis sollte also gesorgt sein.