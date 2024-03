ATP Acapulco: Keine Feier für Alex de Minaur, dafür mitfiebern mit Freundin Katie Boulter

Statt an der großen Turnier-Sause nach seiner Titelverteidigung beim ATP-World-Tour-500-Event in Acapulco teilzunehmen, geht es für Alex de Minaur zum Daumendrücken nach San Diego.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.03.2024, 15:00 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur und Katie Boulter sind seit gut zwei Jahren ein Paar

Alex de Minaur verteidigte mit einer soliden Leistung gegen Casper Ruud seinen Titel beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Acapulco. Der Australier gab nach der Partie zu Protokoll, dass er sich in Mexiko wie zu Hause fühle, und immer wieder besonders gerne zum Turnier an der Südküste anreise. Allerdings scheint die Zuneigung zu seiner Freundin Katie Boulter weit größer zu sein.

Denn anstatt den großartigen Erfolg in der weltberühmten Tourismus-Stadt ausgiebig zu feiern, entschuldigte sich de Minaur beim Siegerinterview quasi bei den Turnierverantwortlichen, ein wenig Spielverderber spielen zu müssen: "Nein, ich kann nicht (mitfeiern, Anm. d. Red.), weil ich um sechs Uhr in der Früh einen Flieger nach Tijuana habe, um Katie im Finale zu sehen. Und darauf freue ich mich schon."

Nächste Woche wartet auf beide Indian Wells

Boulter spielt heute Nacht (MESZ) in San Diego (Kalifornien) ihr erstes WTA-Tour-500-Finale ihrer Karriere - es ist auch ihr erstes Endspiel auf Hartplatz. Die entscheidende Partie im Südwesten der USA geht gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk, die überraschend die Nummer eins des Turniers, Jessica Pegula, aus dem Rennen nahm. Die beiden Damen haben bislang noch keine Partie auf der WTA-Tour gegeneinander ausgetragen.

De Minaur und Boulter führen seit März 2022 eine Beziehung und werden nach dem Endspiel in San Diego direkt weiter nach Indian Wells reisen, wo beide beim ersten 1000er-Combined-Event des Jahres verpflichtet sind.

