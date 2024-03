WTA San Diego: Marta Kostyuk bezwingt topgesetzte Jessica Pegula

Beim WTA-Tour-500-Turnier in San Diego stehen sich Marta Kostyuk und Katie Boulter im Finale gegenüber.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.03.2024, 08:51 Uhr

© Getty Images Marta Kostyuk steht nach einem Semifinal-Erfolg über Jessica Pegula im Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in San Diego

Überraschungsfinale beim WTA-Hartplatz-Turnier in San Diego! Marta Kostyuk und Katie Boulter konnten sich jeweils gegen die US-Favoritinnen Jessica Pegula, respektive Emma Navarro in zwei Durchgängen durchsetzen. Während die Ukrainerin die Turnier-Nummer-eins Pegula mit 7:6 (4), 6:1 aus dem Wettbewerb nahm, gewann die Britin ebenso eindrucksvoll gegen die an drei gereihte Navarro mit 6:3, 6:1.

Boulter, die bereits im Achtelfinale die zweitgesetzte Brasilianerin Beatriz Haddad Maia in drei Sätzen verabschiedete, steht damit sowohl zum ersten Mal in ihrerer Karriere in einem Endspiel auf Hardcourt als auch in ihrem ersten Finale bei einem WTA-Event dieser Kategorie. Ihren bisher einzigen WTA-Tour-Titelgewinn konnte die aktuell Weltranglisten-49. im Juni des Vorjahres bei ihrem Heimturnier in Nottingham erringen. Die Britin setzte sich in dieser Saison bereits sechsmal gegen gesetzte Spielerinnen durch - bei lediglich einer Niederlage gegen die zwölftgereihte Qinwen Zheng bei den Austalian Open.

Kostyuk drehte nach einem veritablen Fehlstart ihr Semifinale gegen die Weltranglisten-Fünfte aus Buffalo, New York. Pegula führte in Durchgang eins bereits klar mit 5:1, als die Dame aus Kiew fünf Spielgewinne in Folge hinlegte. Auch in der darauffolgenden Kurzentscheidung hatte die Ostslawin das bessere Ende für sich. In Satz zwei gab es nur noch wenig Gegenwehr der 30-jährigen US-Spielerin. Auch im Viertelfinale hatte Kostyuk einen Comeback-Sieg gegen die Russin Anastasia Pavlyuchenkova eingefahren.

Chinesisches Endspiel in Austin

Beim zeitgleich stattfindenden WTA-Tour-250-Turnier in Austin, Texas, werden sich im Endspiel am Sonntag zwei Spielerinnen aus der Volksrepublik China gegenüberstehen. Die an sechs gereihte Wang Xiyu konnte sich gegen die an Nummer eins gesetzte Ukrainerin Anhelina Kalinina mit 6:3, 7:6 (4) durchsetzen, die Nummer acht des Turniers Yuan Yue bezwang nach lediglich 70 Spielminuten die Slowakin Anna Karolina Schmiedlova mit 6:0, 6:3.

