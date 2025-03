ATP Acapulco: Machac mit Sieg über Davidovich Fokina zum Premierentitel

In seinem zweiten Endspiel auf der ATP-Tour hat der Tscheche Tomas Machac im Finale des ATP-500-Turniers in Acapulco seine Chance diesmal genutzt und triumphierte dabei in zwei Sätzen gegen Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 02.03.2025, 06:24 Uhr

© Getty Images In seinem zweiten Endspiel auf der ATP-Tour sicherte sich Tomas Machac in Acapulco seinen ersten Titel.

Der Tscheche Tomas Machac trotzte beim ATP-500er-Event den zahlreich im Turnier aufgetretenen Lebensmittelvergiftungen und schaffte als einzig gesetzter Spieler den Einzug ins Endspiel, in dem er auf Alejandro Davidovich Fokina traf.

Von Beginn an entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch von der Grundlinie, bei dem sich beide Protagonisten im ersten Durchgang bei eigenem Service keine Blöße gaben und ihrem jeweiligen Gegner keine Break-Möglichkeit gestatteten. Im fälligen Tiebreak erkämpfte sich der 25-jährige Davidovich Fokina den ersten Satzball, konnte diesen aber nicht verwerten und musste im Anschluss nach jeweils leichtem Fehler auf der Vor- und Rückhandseite den ersten Durchgang abgeben.

Auch im zweiten Durchgang blieb der 24-jährige Machac den Tick konstanter und konsequenter. Nach Abwehr eines Break-Balls schnappte er sich mit einem erfolgreichen Netzangriff per Rückhand-Volley das Break zum 3:2 und war anschließend nicht mehr zu stoppen. Nachdem er seinem Gegenüber ein weiteres Mal den Aufschlag abnehmen konnte, servierte er das Match bei insgesamt 95% gewonnener Punkte bei erstem Aufschlag souverän zum 7:6 (6), 6:2-Erfolg nach 97 Minuten nach Hause.

Damit holte sich der Weltranglisten-25. nach seiner Endspiel-Teilnahme im Vorjahr beim ATP-250-Turnier in Genf in seinem zweiten Finale auf ATP-Ebene den ersten Titel. Der auf Position 48 gelistete Davidovich Fokina unterlag auch in seinem dritten ATP-Endspiel und muss damit weiter auf den ersten Triumph warten.

